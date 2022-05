Trabajadores de Amazon rechazan formar un sindicato en segunda planta de Nueva York

Nueva York, 2 may (EFE).- Empleados de una planta de Amazon en Nueva York rechazaron este lunes por amplia mayoría sindicarse, contrariamente a otros compañeros, también de otra planta de la Gran Manzana, que a principios de abril apoyaron la formación del primer sindicato de trabajadores del gigante tecnológico en Estados Unidos.

“El conteo ha terminado. La elección ha concluido sin que el sindicato haya sido reconocido” en Staten Island, indicó en un tuit el Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU por siglas en inglés), integrado por trabajadores y exempleados de la compañía que lideran la lucha sindical.

Los trabajadores de Amazon emitieron 618 votos -alrededor de un 62 por ciento- en contra del sindicato, en un proceso supervisado por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, según medios de prensa.

The count has finished. The election has concluded without the union being recognized at LDJ5—sortation center on Staten Island. The organizing will continue at this facility and beyond. The fight has just begun. #ALU

