Fiscalía de NL presenta nuevos VIDEOS de Yolanda Martínez; padre rechaza que sea ella

Las grabaciones fueron captadas el 31 de marzo por una cámara de una vivienda en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, joven desaparecida desde el 31 de marzo, rechazó este lunes que los videos que presentó la Fiscalía Especializada Feminicidios y Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres muestren a su hija de 26 años, desaparecida en Nuevo León.

“No es mi hija”. “No he parado de buscarla, y no voy a parar”, dijo.

La Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez Espinoza, presentó en rueda de prensa cuatro videos en los que se ve a una mujer que viste pantalón de mezclilla, blusa color negro y tenis del mismo color.

Las grabaciones fueron captadas el 31 de marzo por una cámara de una vivienda en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás. La primera grabación es a las 8:17 horas, la segunda es 30 segundos después, caminando en sentido contrario.

La misma cámara vuelve a captar a la joven a las 10:27 horas y luego otra cámara también la capta, pero no se indica la hora.

Gerardo Martínez expuso que la joven del video no es su hija debido a que la playera que trae puesta “tiene otro estampado”.

Gerardo Martínez pidió apoyo a las autoridades y a la población en general para localizar a su hija, quien desapareció el 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás de los Garza, municipio de Nuevo León.

“Me dirijo a toda la comunidad y a toda la gente que ven por estos medios de Internet, que difundan mi problema y que se haga viral en todas las partes del mundo si se puede, y que me sigan apoyando en mi búsqueda”, dijo Gerardo en un video, el cual fue difundido en Twitter y grabado cuando su hija llevaba 24 días desaparecida.

En la grabación, Gerardo Martínez refirió que inició la búsqueda solo, sin embargo, mencionó que cada vez se va sumando más gente para ayudarlo a encontrar a Yolanda, de 26 años de edad.

Padre pide apoyo. Nos falta #YolandaMartinezCadena

Lleva un mes desaparecida y el gober @samuel_garcias de viaje 😡#NiUnaMenos pic.twitter.com/v5tUgASoYF — Pati Chaira (@patinegrete) April 30, 2022

“Lo que vamos a hacer es presionar al Gobierno para que vea y ponga atención porque necesito que me apoyen, me urge encontrar a mi hija porque mi frustración crece más y mi familia me pregunta por mi hija y no sé darles una respuesta cada vez que llego de la calle”, expresó Gerardo.

🆘 COMPARTAN 🆘 Nuevo León impactado por los casos de María Fernanda y Debanhi pero de Yolanda nadie habla y tiene 16 dias desaparecida, salió de su casa en la Col Constituyentes en San Nicolás muy temprano por la mañana a tomar el camión y dirigirse a su trabajo y no regreso. pic.twitter.com/po5zOnHwuQ — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) April 16, 2022

Gerardo Martínez solicitó ayuda para que el video se haga viral con la finalidad de que más gente sepa esta información y lo ayuden a encontrar a Yolanda.

“Tengo desesperación de encontrar a mi hija y si ella me está viendo espero que esté bien, y si ella donde esté se siente feliz, que me lo comunique y yo sabré entender. Aquí están las puertas abiertas de mi casa el día que quiera regresar. Pero cualquier información que me dé la sociedad, ya sea de otros estados de la República, se los agradeceré mucho”, concluyó.

Ha transcurrido ya un mes desde que Yolanda fue vista por última vez luego de que saliera de casa de su abuela a entregar una solicitud de empleo.

Según información difundida en redes sociales por la hermana de Yolanda, en un video grabado por una cámara de seguridad se muestra cuando la mujer salió de casa de su abuela a las 11:27 de la mañana. No obstante, los familiares no saben que pasó después de eso.