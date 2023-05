Operativo mundial desarticula red para compra y venta de drogas en la dark web

Por Mike Corder

LA HAYA, Holanda (AP).— Agencias policiales de distintos países del mundo confiscaron un mercado online y arrestaron a casi 300 personas acusadas de compra y venta de drogas, informó el martes la agencia policial de la Unión Europea, Europol.

El operativo mundial contra el “Monopoly Market” es el más reciente de una serie de ofensivas contra la venta de drogas y otras sustancias ilícitas en la llamada dark web, una parte de la Internet dentro de una red cifrada accesible únicamente mediante tecnologías facilitadoras de anonimato.

🤝 Law enforcement authorities on three continents joined forces for Operation #SpecTor.

It sends a clear message to criminals operating on the dark web: international law enforcement has the means and the ability to identify and hold you accountable.

