FGJ: Alcalde de BJ propuso a empresario triangular obras con empresas de Von Roehrich

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Santiago Taboada Cortina, actual Alcalde de Benito Juárez, ha sido mencionado por testigos protegidos como parte del Cártel Inmobiliario, reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, emitió un comunicado este martes donde señaló que el actual mandatario de la Benito Juárez, junto con otros exfuncionarios públicos de dicha demarcación —incluyendo a Christian Von Roehrich, Nicias René Aridjis Vázquez y el Diputado Jorge Romero Herrera— continuaron el modus operandi con el que el Cártel Inmobiliario estuvo operando.

Un empresario en el sector de bienes raíces declaró que en diciembre de 2018 —momento en que Taboada ya figuraba como Alcalde de Benito Juárez— fue citado en un edificio delegacional por motivo de los daños en inmuebles provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Las obras pertinentes comenzaron en febrero de 2019 y concluyeron en noviembre de ese año; sin embargo, de esos más de 25 millones de pesos que costó la obra, únicamente recibieron 15.5 de parte de una empresa cercana a la Alcaldía, quedando un adeudo de 10 millones. Los pagos fueron efectuados del 8 de febrero de 2019 al 11 de julio de 2019, aún faltando el restante del monto acordado.

En mayo de 2019, señaló el testigo, Santiago Taboada le habló para decirle que esos 10 millones de pesos no serían pagados y que no contaba con autorización para hacer algún tipo de reclamo; pero también le pidió que le reenviara a Nicias René Aridjis, director general de Obras y Desarrollo Urbano, los documentos pertinentes para poder generar documentos de facturación y cobro.

Una año después, Christian Von Roehrich habló con el testigo para pedirle que le pudiera vender un departamento al suegro del Diputado federal Jorge Romero Herrera.

A pesar de que dicho inmueble tenía un costo de seis millones 100 mil pesos, Von Roehrich —quien actualmente está encerrado en el Reclusorio Norte tras su reciente captura en el norte del país—, le pidió que lo vendieran por tres millones 997 mil pesos, siendo su compra final por tres millones 995 mil.

Posteriormente, la empresa de bienes raíces acudió con autoridades de la Alcaldía para la expedición de la copia certificada de la manifestación de la construcción; sin embargo, le comunicaron que la demarcación no contaba con dicho documento, motivo por el que incurrieron a la Fiscalía capitalina y presentaron denuncias contra Nicias Aridjis y Alfonso Zúñiga Jiménez.

“En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, concluyó Ulises Lara en su mensaje.

Hace unos días, Santiago Taboada aseguró que la FGJ-CdMx lo ha espiado y abierto una carpeta de investigación en su contra por presunto secuestro o desaparición forzada.

El Alcalde panista Santiago habló con el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien le aseguró que la FGJ de la CdMx había recibido información de su localización a través de la empresa telefónica que contrató con el fin de registrarlo y llevar a cabo una investigación por presunto secuestro o desaparición forzada.

“La Fiscal ni siquiera asoma la cabeza, no tiene el valor de decirme a la cara que me está persiguiendo, me manda al vocero y el vocero dice que estoy inventando y aquí lo estoy comprobando con documentos de su Fiscalía, que me filtran sus funcionarios”, denunció.