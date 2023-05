INAI acusa a titular de Segob de ordenar no responder a solicitudes de transparencia

El Secretario de Gobernación habría dado la orden a las dependencias de Gobierno federal de no responderle al INAI las solicitudes de transparencia, denunció el organismo en conferencia de prensa.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río, declaró que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha intervenido para impedir que los sujetos obligados atiendan a las solicitudes de información.

Así lo denunció en conferencia de prensa en donde precisó que en chats de las unidades de transparencia circulan mensajes que afirman que ya no tienen la obligación de atender las peticiones.

“A mí me lo dijeron. Todos tenemos, para comunicarnos, el chat. Una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: ‘comisionada, ¿qué hacemos? Hay unidades de transparencia, estamos batallando mucho, para que nos generen la información, las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada. Y les pregunto, quién les ha dicho, pues no puedo decirlo, pero es el segundo de a bordo. Pues el segundo de a bordo es el Secretario de Gobernación”, detalló.

Por su parte, la Comisionada presidenta Blanca Lillia Ibarra informó que este martes presentó el recurso de reclamación contra la suspensión provisional ante la SCJN, por el fallo de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien negó la petición que hizo el Instituto para sesionar con sólo cuatro comisionados en el pleno.

“Hace unos minutos presentamos un recurso de reclamación contra la negativa inicial a la demanda legítima de sesionar con cuatro integrantes del pleno”, dijo la Comisionada presidenta.

“Estos avances [democráticos] están amenazados porque sin transparencia no hay democracia, sin transparencia el periodismo de investigación verá limitadas sus capacidades de informar sobre la vida pública. Quienes integramos el pleno del INAI expresamos nuestra preocupación frente al despliegue político que pretende cancelar el derecho de acceder a información pública y a la protección de datos personales”, agregó.

Además, reiteró que “el INAI no trabaja para complacer a los gobernantes”, sino que al contrario, está para “defender la verdad pública y a las personas cuando las autoridades les niegan el derecho a saber”.

Ayer, el INAI cumplió un mes sin poder sesionar, y de acuerdo con un recuento del mismo organismo, tiene tres mil 296 recursos de revisión en trámite, de los cuales mil 268 requieren la existencia de quórum para ser votados.

En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Ricardo Monreal y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las Comisiones Unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar a Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

JUEZA ORDENA A SENADO NOMBRAMIENTOS

Una Jueza ordenó al Senado que nombre de inmediato a las o los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ocuparán las vacantes de Francisco Javier Acuña Llamas y las otras dos pendientes; paralelamente, el Instituto presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación contra la resolución de la Ministra Loretta Ortiz, quien impidió al organismo sesionar con cuatro comisionados a falta de nombramientos en el Senado.

Celia Quintero Rico, Jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, ordenó al Senado de la República que hiciera el nombramiento pendiente de quién ocupará la vacante del Comisionado Acuña Llamas, para que el INAI retome sus sesiones que desde hace más de un mes no puede por falta de quórum.

“Se concede la medida cautelar para el único efecto de que la Jucopo [Junta de Coordinación Política] cese la omisión reclamada y con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del INAI, acuerde el nombramiento que debe someter al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, con la finalidad de ocupar el cargo que deja disponible el Comisionado [Francisco Javier] Acuña”, se lee en la resolución.

La Jueza Quintero Rico dio también 48 horas a la Jucopo de la Cámara Alta para que acredite que ya cumplió con otra suspensión definitiva otorgada en marzo pasado, donde también se le ordenó elegir a las dos personas que serán comisionadas del INAI.

De no acatar el ordenamiento, la Jueza advirtió que habrá una multa de 50 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que equivalen a cinco mil 187 pesos, a las y los integrantes de la Jucopo, aunque podría aumentar hasta las mil unidades en caso de que las y los legisladores no acaten lo establecido.