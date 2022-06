Menor que llamó al 911 durante tiroteo en Texas recibe reconocimiento póstumo

Por Liz Hernández

Saltillo, 2 de junio (Vanguardia).- “Hizo todo lo que pudo para salvar la vida de sus compañeros y profesores”, sentenciaron las scouts de Estados Unidos, Girl Scouts of Southwest Texas en un tuit, donde entregaron un reconocimiento póstumo a Amerie Jo Garza.

La menor de 10 años fue una de las víctimas del tiroteo en Uvalde, Texas, donde un estudiante de 18 años arremetió contra 19 niños y dos maestros; pese a las circunstancias, Amerie llamó al número de emergencia 911, pidiendo ayuda antes de que el agresor le disparara.

Por ello, la organización “La Cruz de Bronce” también otorgó uno de los más altos honores a Amerie, debido a su valentía, donde puso en riesgo su vida por el bien de sus compañeros, a quienes intentó salvar antes que nada.

“Siempre llevaremos su historia con nosotros y nos aseguraremos de que sus valientes acciones perduren por generaciones”, concluyeron, ofreciendo una liga de ayuda para los familiares de las víctimas del penoso tiroteo.

Amerie Jo Garza's father, a med aide, says he found out she was one of the victims when he arrived on the scene and was helping another little girl covered in blood. She told him her best friend had been shot. When he asked her name, she said his daughter's. There aren't words. pic.twitter.com/CEH2JuseHw

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) May 26, 2022