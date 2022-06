Chris Hemsworth comparte la primera FOTO de Furiosa, precuela de Mad Max

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 2 de junio (AS México).- Furiosa, la precuela de la película Mad Max: Fury Road de George Miller, ha arrancado su rodaje. Así lo ha compartido el famoso actor Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en Marvel Studios y que pronto estrenará Thor: Love and Thunder, a través de sus redes sociales, publicando una primera fotografía desde el set de rodaje en Australia. Así, este nuevo spin-off de Mad Max estará protagonizado por Furiosa, uno de los personajes más recordados de Fury Road, interpretada por Anya Taylor-Joy.

Con todo, y tras meses de espera, finalmente ha arrancado el rodaje de un flim cuya producción se retrasó con la llegada de la pandemia. Así, Anya Taylor-Joy será la protagonista de un film que transcurrirá mucho antes de los eventos de Fury Road con una joven Furiosa interpretada por la actriz estadounidense, personaje que se enfrentará a un nuevo villano encarnado por el propio Chris Hemsworth.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022