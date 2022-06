La infección por Ómicron brinda “protección limitada” frente a subvariantes, dice OMS

Madrid, 2 de junio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) y su Grupo de Trabajo sobre Vacunas COVID-19, ha apuntado que la infección por Ómicron ofrece una “protección limitada” frente a la reinfección por sus subvariantes como BA.1 o BA.2.

La inmunidad híbrida se define como la protección inmunitaria en personas que han recibido una o más dosis de una vacuna contra la COVID-19 y han experimentado al menos una infección por el SARS-CoV-2 antes o después del inicio de la vacunación.

