Los días trágicos de Shakira: investigada por el fisco, separada del “infiel” Piqué

Por Aida Cortés

Ciudad de México, 2 de junio (Vanguardia/SinEmbargo).- Luego de 12 años de relación, al parecer una de las parejas más famosas y queridas del espectáculo se encuentran al borde de la ruptura. Shakira y Piqué vuelven a estar en el ojo público por una supuesta infidelidad por parte del futbolista español, hecho que ha ocasionado que la cantante no quiera saber más del padre de sus hijos, así lo dieron a conocer medios españoles.

Según aseguró la periodista Laura Fa en su podcast Mamarazzis de El Periódico, el futbolista fue infiel a Shakira y la pareja está inmersa en una crisis, esto ocasionó que Piqué se ha mudado a su antiguo departamento de soltero en la calle Muntaner de Barcelona. La mencionada periodista, se encargó de dar a conocer la información: “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar” aseguró en el podcast.

La teoría es reforzada luego de que la artista colombiana se marchó hace poco de vacaciones a Ibiza junto con sus hijos, pero sin Gerard Piqué. Igualmente, Laura Fa mencionó que el defensa del Barcelona esta “desatado”, se la pasa en discotecas y acompañado de muchas mujeres. Probablemente en una de estas salidas fue donde conoció a su nueva conquista. Según Emilio Pérez de Rozas en la revista Cuore, la tercera en discordia es “una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Si los rumores son ciertos, este es uno de los peores momentos para la intérprete de “Me enamoré”, quien también se encuentra a punto de ir a juicio por una deuda con el fisco español por 14.5 millones de euros (poco más de 300 millones de pesos mexicanos).

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Piqué engaña a Shakira, en 2018 circuló la noticia de que la pareja se había distanciado luego de que el futbolista le puso el cuerno con una de sus exnovias, la actriz Nuria Tomás, con quien Piqué mantenía una relación en el momento en que conoció a Shakira en el Mundial de Sudáfrica celebrado en 2010.

Cabe relatar que Shakira hace poco estrenó su más reciente sencillo llamado “Te Felicito” en colaboración con el cantante Rauw Alejandro, la cual posiblemente esta dedicada a Piqué, en ella se encuentran versos como: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, dice una de las estrofas del sencillo. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o negado esta ruptura.

PROBLEMAS CON EL FISCO

El pasado 26 de mayo se dio a conocer que la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de la cantante para evitar el juicio por lo que deberá sentarse en el banquillo luego de ser acusada de defraudar 14.5 millones de euros al Fisco español simulando no residir en el país y ocultando ingresos.

De acuerdo con EFE Shakira ya ha pagado los 14.5 millones de euros que la Agencia Tributaria de España le exigía -más otros tres millones en intereses- por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014, lo que no impide que acabe a instancias de la Fiscalía.

En tanto, la interprete de “Ojos así” aseguró que que su conducta tributaria ha sido “intachable” por lo que su equipo legal seguirá defendiendo su inocencia.

