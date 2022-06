Marvel busca director de “primer nivel” para el reboot de Los 4 Fantásticos

Madrid, 2 de junio (Europa Press).- Aunque hay muchos títulos de la Fase 4 muy esperados, si hay uno que despierta una gran expectación entre los fans es el reboot de los Cuatro Fantásticos. Tras la salida de Jon Watts, realizador de Spider-Man: No Way Home, por diferencias creativas, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está a la búsqueda de un relevo. Eso sí, parece ser que el mandamás de la Casa de las Ideas quiere que sea un director de alto perfil y renombre para ponerse tras las cámaras del regreso de la gran familia marvelita.

Según revela Justin Kroll, de Deadline, Feige quiere repetir un movimiento similar al que vivió Doctor Strange en el multiverso de la locura. La secuela en solitario liderada por Benedict Cumberbatch iba a estar dirigida por Scott Derrickson, quien ya se hizo cargo de la primera entrega. Sin embargo, Derrickson abandonó el proyecto por diferencias creativas, lo que provocó la entrada de Sam Raimi, el aclamado cineasta y artífice del éxito de la primera trilogía de Spider-Man.

“Los Cuatro Fantásticos es fácilmente la más complicado en lo referente a asignación de dirección de Marvel”, escribió Kroll, agregando que era poco probable que el estudio elija a un candidato “a corto plazo, ya que ni siquiera están cerca de reducir [la] larga lista de candidatos”.

Aunque no haya una lista corta de posibles directores, Kroll destaca “la gran mezcla de candidatos” que Feige está barajando, entre los que hay “varios de gran renombre”. “Una fuente cerca al proceso [dice] que Kevin Feige no quiere [supervisar] todo el rodaje y tras no tener que preocuparse por eso con Raimi [con Doctor Strange 2], está más que dispuesto a [tener] el mismo resultado con este proyecto”, escribió el periodista en redes sociales.

2. While no names have surfaced, multiple sources say while it’s a large mix of candidates, Feige and company are taking a lot of shots at some big names.

— Justin Kroll (@krolljvar) June 2, 2022