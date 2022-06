Exgobernador acusado de corrupto llega al país en avión de la FGR para ser juzgado

Estados Unidos extraditó a México a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público, informó la Cancillería y la FGR en un comunicado conjunto.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo/AP).– El avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que trasladó en extradición al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ya se encuentra en el hangar de la dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde será puesto a disposición de autoridades de Chihuahua para que lo trasladen a esa entidad.

El exgobernador llegó a bordo del jet Bombadier Challenger con matrícula XB-NWD, que ha sido utilizado para el traslado de delincuentes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Peritos de la FGR realizarán una revisión médica y esta misma tarde entregarán en el AICM al exmandatario a la Fiscalía de Chihuahua.

Estados Unidos extraditó este jueves a México a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos público, informó la Cancillería y la FGR en un comunicado conjunto.

Duarte gobernó ese estado vecino de Texas de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

El exmandatario quedará en custodia de la Fiscalía de Chihuahua que es la que se encarga de ese proceso legal.

Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos (unos 4.8 millones de dólares) extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.

La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.

Su sucesor al frente del gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de 2 mil millones de dólares.

En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.

La actual Gobernadora, Maria Eugenia Campos, también del PAN y en el poder desde 2021, en un video divulgado en sus redes sociales garantizó que en su gobierno “no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores” y se mostró dispuesta a colaborar con la fiscalía federal si decide atraer el caso. “En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de ésta y de todas las denuncias pendientes”, dijo Campos.

Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Les comparto información muy importante sobre la extradición del exgobernador César D.J. pic.twitter.com/2ewuEIOzXt — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 2, 2022

La Fiscalía General de la República no ha hecho ningún pronunciamiento que indique que vaya a encargarse del proceso.

Los abogados de Duarte no respondieron de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de The Associated Press pero el exfuncionario ha negado en el pasado estar involucrado en cualquier actividad criminal.

Duarte es uno de varios exgobernadores del PRI que huyeron del México luego de ser acusados de corrupción.