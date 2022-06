Christian Nodal revela cómo se siente tras ruptura con Belinda: “Me estoy levantando”

Por Mandy Fridmann

Los Ángeles, 2 de junio (LaOpinión).- A casi 4 meses de haber terminado su compromiso, Christian Nodal por fin reveló cómo quedó después de Belinda: “Me estoy levantando de una m… que viví”… Mientras todos nos enfocamos en la agresiva pelea entre el cantante de “Ya No Somos, Ni Seremos” con J Balvin, en los mensajes este hizo esta reveladora confesión.

Desde que en febrero pasado, recibimos el comunicado de Nodal anunciando el fin de su relación de dos años con Belinda de manera amigable, y hasta deseándole suerte, se escuchó de todo, tanto del rompimiento como de lo que habría sucedido entre ellos, en lo que parece haber sido un noviazgo muy tóxico.

Hace unas semanas Christian explotó, también en redes con Balvin, cuando su exsuegra aplaudió a quien lo llamó “naco” y publicó un chat con Belinda, en donde ella le pedía dinero para sus dientes y para sus padres.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022