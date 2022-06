Disney+ lanza fecha de estreno en streaming de Doctor Strange 2

Después del éxito obtenido en las salas del cine, Disney+ adelantó que la secuela del “Hechizero Supremo” de Marvel llegará a la plataforma de streaming el próximo 22 de junio.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 2 de junio (ASMéxico/SinEmbargo).- Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una de las grandes incorporaciones en el catálogo de Disney+ este mes. La última producción de Marvel en la gran pantalla debutará en el servicio el próximo 22 de junio. Tras su paso por las salas de cine, la capa roja de Benedict Cumberbatch se paseará por los salones de los hogares.

“El Universo Cinematográfico de Marvel desbloquea el Multiverso y amplía sus límites como nunca lo había hecho”, subraya la compañía en su descripción oficial. “Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

La película, que transcurre tras los eventos de Avengers: Endgame, está liderada por Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), a quien se le sumarán Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) y Xochitl Gomez (América Chavez).

No obstante, Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue la película más taquillera durante su primer fin de semana en de las salas de cine de Norteamérica, recaudando 61 millones de dólares, según estimados de la industria.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.