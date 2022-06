VIDEO: Enrique Guzmán es cuestionado por denuncia de Frida Sofía; ignora la pregunta

Enrique Guzmán fue cuestionado por un grupo de periodistas sobre la denuncia de su nieta Frida Sofía, sin embargo, no quiso responder y se escondió de los reporteros.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 2 de junio (LaOpinión).- La familia Guzmán lleva tiempo en el centro de la polémica, los constantes roces entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán han sido una constante los últimos años, llegando al grado de romper relaciones entre ellos.

En ese contexto, Frida Sofía realizó una denuncia por abuso sexual en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, pues asegura fue víctima de pequeña. Tras realizar la acusación formal ante las autoridades, se reveló que el proceso se encuentra detenido, pese a las pruebas presentadas.

Ante la gravedad de las acusaciones y la incertidumbre de si el caso procederá o no, un grupo de reporteros trató de conseguir una declaración de Enrique Guzmán sobre el caso.

En el video podemos ver a un grupo de periodistas esperando en un aeropuerto a Enrique, quien al ser cuestionado por la denuncia, prefirió irse sin decir ni una palabra.

Ya en anteriores entrevistas, el cantante comentó que ya no hablaría más sobre su nieta, porque sus declaraciones terminan empeorando las cosas y creando más polémica. Sin embargo, entre lo último que habló del caso, dijo que Frida Sofía no tenía pruebas y por eso el caso no avanzaba.

Mientras tanto, son los abogados de la famosa los que están llevando el procedimiento en México, pues no ha dejado los Estados Unidos.

