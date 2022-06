Liga de Campeones: Portugal empata 1-1 con España; Noruega derrota 1-0 a Serbia

Por Joseph Wilson

BARCELONA, 2 de junio (AP).- Concentrada en cuidar a Cristiano Ronaldo, España dejó desmarcado a otro jugador que había ingresado como suplente y que le estropeó el comienzo de un certamen en que busca colarse a finales consecutivas.

Portugal anotó en las postrimerías del encuentro para igualar 1-1 en su visita a España el jueves, jornada que marcó el arranque de la Liga de Naciones y en la que Noruega se impuso 1-0 en la casa de Serbia, con un tanto de Erling Haaland.

Ricardo Horta, quien entró como suplente, igualó por los lusos cuando restaban ocho minutos. Álvaro Morata había abierto el marcador por los locales en Sevilla a los 25.

Cristiano comenzó el duelo en el banquillo y sólo ingresó para la última media hora, cuando la selección portuguesa estaba ya en desventaja.

España mantuvo bien vigilado al máximo anotador en la historia de selecciones, pero dejó libre de marca a Horta, abastecido con un centro por João Cancelo en el área, para que igualara.

Horta disputó apenas su segundo encuentro con la casaca portuguesa —casi ocho años después de su debut internacional en 2014.

El adolescente Gavi jugó de inicio por la Roja en su ciudad natal, y ayudó a gestar el gol.

El mediocampista del Barcelona, de apenas 17 años, robó un pase de Cancelo para poner en marcha una contra. Gavi corrió hacia delante y envió un pase perfectamente calculado hacia Pablo Sarabia, quien dejó a Morata habilitado con todas las ventajas para marcar.

“Gavi no es indiscutible, porque hay pocos indiscutibles en la selección, pero una de las grandes cualidades de este equipo es que cualquiera de los que viene aporta y puede jugar”, destacó el seleccionador Luis Enrique.

Morata llegó a 26 tantos con la selección con lo cual alcanzó a Emilio Butragueño en la lista histórica.

“Es un orgullo estar cerca de los números de esas leyendas de la selección española”, valoró. “Son nombres con los que he crecido, es un orgullo”.

Carlos Soler tuvo una oportunidad de disparar desde los linderos del área cuatro minutos después, pero lo hizo directo a las manos del portero Diogo Costa.

Rafael Leão estuvo a punto de igualar por los visitantes a los 59 minutos, pero el arquero Unai Simón desvió su tiro con un pie. En cambio, el guardameta poco pudo hacer para tapar el disparo de Horta.

