Biden: “¡Basta ya!” de matanzas; pide castigar a legisladores pro armas en las urnas

Por Will Weissert y Zeke Miller

WASHINGTON, 2 de junio (AP) — En un apasionado discurso a la nación, el Presidente Joe Biden llamó el jueves al Congreso a actuar en el tema del control de armas, pidiéndoles a los legisladores que restablezcan los límites a la venta de armas de asalto y de cargadores de gran capacidad, después de una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, Biden intentó aumentar la presión sobre el Congreso para que apruebe límites más estrictos a las armas de fuego después de que intentos similares han fracasado tras ataques previos.

Tonight, I’m addressing the nation on the recent tragic mass shootings, and the need for Congress to pass commonsense laws to combat the epidemic of gun violence. https://t.co/qkMEGKhsqH

— President Biden (@POTUS) June 2, 2022