VIDEO: Diego Luna se pronuncia en España sobre la violencia contra la mujer en México

Con motivo de promocionar su nueva obra de teatro en España, el protagonista de la próxima serie de Sar Wars: Andor lamentó la terrible situación de violencia contra la mujer que vive México.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Durante una entrevista para un programa en España, el actor mexicano Diego Luna se pronunció sobre la situación de violencia contra la mujer que se vive en México.

Con motivo de promocionar su puesta en escena Cada vez nos despedimos mejor, Luna fue invitado al programa El Hormiguero de España y aprovechó para pronunciarse sobre México.

“Mi país está en momentos críticos. Hay un descontrol brutal. La violencia va creciendo y se va normalizando, que es muy peligroso. Nos estamos acostumbrando a que exista”, mencionó el actor de Rudo y Cursi.

Asimismo, lamentó que el territorio mexicano sea “el país más peligroso de América Latina” sobre todo mencionando la violencia hacía la mujer.

Nacido en Ciudad de México en 1979, Diego Luna es hijo del afamado arquitecto, escenógrafo, catedrático y académico mexicano Alejandro Luna y la artista y diseñadora de vestuario Fiona Alexander, que trabajó con Carlos Saura en Antonieta.

Durante la década de 1990 participó en telenovelas como El premio mayor o El abuelo y yo, trabajos que alternó con largometrajes como Ámbar, Morena, Un hilito de sangre, El cometa o Un dulce olor a muerte.

Su paso por Hollywood está plagado de éxitos de crítica y público como Frida, protagonizada por Salma Hayek; The terminal, de Steven Spielberg y con Tom Hanks en el papel principal; la superproducción de ciencia ficción Elysium; A Rainy Day in New York, a las órdenes de Woody Allen; Open Range, de Kevin Costner; o Milk, de Gus Van Sant.

Un talento innato que también se ha reflejado en la pequeña pantalla, en la que destacó en series como Narcos: México, en la que interpretaba a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, un papel que le valió el Premio Platino a mejor interpretación.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la serie de Disney+ Andor, una esperada producción de Lucasfilm en la que el mexicano recupera el personaje de Cassian Andor, precuela del gran éxito global que él mismo protagonizó junto a Felicity Jones en 2016 en Rogue One: Una historia de Star Wars.

Su primera incursión en el mundo de la dirección fue con el documental J.C. Chávez y un tiempo después filmó su primera obra de ficción, Abel, un trabajo escrito y dirigido por el propio artista que pasó por certámenes tan importantes como Sundance, Cannes o San Sebastián, donde obtuvo el Premio Horizontes Latinos.