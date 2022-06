Con fanáticos y amigos, así celebró Johnny Depp su triunfo en juicio contra Amber

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Después del triunfo en el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, el actor Johnny Depp celebró junto a varios amigos y fanáticos en el Reino Unido.

A través de redes sociales circularon varias fotos y videos en las que se aprecia al protagonista de Piratas del Caribe junto a su amigo Jeff Beck, guitarrista de la banda The Yardbirds, y varios fans en un bar de aquel país.

“Para cualquier persona interesada… Johnny Depp y Sam Fender acaban de ser vistos en el pub The Bridge Tavern en Newcastle Quayside”, publicó en Twitter uno de los fans.

For anyone interested…Johnny Depp and Sam Fender just been seen in The Bridge Tavern pub on Newcastle Quayside 👍🏻⚫️⚪️ pic.twitter.com/j73jjiSiop

— Darren Williams (@DazWilliams) June 1, 2022