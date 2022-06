VIDEO: Sheinbaum y Stallon invitan a los mexicanos a Clase Masiva de Box en la CdMx

La cita será el próximo 18 de junio en el corazón de la Ciudad de México, el Zócalo Capitalino; además habrá varias actividades relacionadas con el deporte de contacto.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo/ASMéxico).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum compartió un video en el que el actor Sylvester Stallone invita a todos a romper un récord guiness con la primera clase de box en México.

“Hasta Sylvester Stallone sabe que haremos historia en la #ClaseMasivaDeBox el próximo 18 de junio en el Zócalo ¿Ya están [email protected]?”, escribió Claudia Sheinbaum.

“Quiero decirle a mis amigos mexicanos que habrá un evento especial: la clase de boxeo más grande del mundo. ¡Vamos por un récord mundial!”, expresó Stallone en el material compartido.

¿PARTICIPARÁ SYLVESTER STALLONE?

A pesar de que el actor hizo la cordial invitación a sus fans, lo cierto es que él no estará presente en esta clase. Lo que se tiene confirmado es que se podrá acceder de forma gratuita y podrán participar mayores de 14 años. Cabe resaltar que se buscará romper el récord que, en 2017, impuso Floyd Mayweather Jr. durante una clase en Rusia, a la que asistieron 3 mil 330 personas.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA CLASE DE BOX EN EL ZÓCALO?

A través de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en febrero, Claudia Sheimbaum, junto al Diputado federal Miguel Torruco Garza, el director general del Indeporte, Javier Hidalgo Ponce y algunos excampeones mundiales de boxeo como Ana María Torres, Mariana Juárez, Érick “Terrible” Morales, Carlos Zárate, Humberto “Chiquita” González e Isaac “Tortas” Bustos, convocaron a los capitalinos el próximo 18 de junio a una clase masiva de box en el Zócalo de la ciudad.

Invitamos el próximo 21 de mayo a romper el récord mundial de la clase de box más grande, en el zócalo de la Ciudad de México. Participan ex campeones mundiales y olímpicos.

“Vamos a dar un ejemplo masivo, me atrevo a decir que más de 30 mil personas, perdón si me voy viendo chico o grande, pero me atrevo a decir que vamos a ser muchos, miles de mexicanas y mexicanos unidos, demostrándole al mundo una nota positiva de que, por medio del Deporte y de la práctica del boxeo podemos unirnos”, comentó el diputado federal Miguel Torruco Garza.

Asimismo, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) afirmó que el “Gran Campeón”, Julio César Chávez, y “El Canelo” Álvarez habían confirmado su participación en el evento.

Con está actividad se buscará romper un récord mundial por la cantidad de personas que asistan al corazón de la CdMx para tomar clases con los expertos del deporte. Cabe mencionar que originalmente se llevaría a cabo el 21 de mayo, sin embargo, se cambio la fecha.

Asimismo, ese día se celebrará una función de boxeo en la Plaza de Toros México, donde se le hará un homenaje al legendario entrenador y Miembro del Salón de la Fama, Ignacio Berinstain. La cartelera la protagonizará Juan Manuel Márquez con un rival por confirmar y la co-estelar será la pelea de exhibición entre Jorge “Travieso” Arce y Cristian Mijares.