Abogada de Amber Heard afirma que redes sociales influyeron en la decisión del jurado

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 2 de junio (LaOpinión).- Luego del escándalo mediático que fue el juicio Amber Heard y Johnny Depp y tras darse a conocer el veredicto del jurado, parecía que el drama había llegado a su fin, pero parece que aún no hemos visto todo lo que este caso tiene que ofrecer.

El juicio terminó con el jurado fallando a favor del actor, encontrando culpable a Amber por difamación, siendo obligada a pagar la cantidad de 10 millones de dólares como compensación.

Ahora, la abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, causó revuelo y descontento en internet al afirmar en una entrevista que las redes sociales influyeron negativamente en el jurado, y revelando que Amber no tiene la cantidad de dinero especificada para cubrir el pago.

LOOK WHO WANTS THEIR "15 MINUTES OF FAME" NOW #ElaineBredehof #ElaineBredehoft #ElaineBredehoftisALiar

THIS WOMAN SHOULD BE DISBARRED pic.twitter.com/4adNt0PkVA

— Oliver Peed (@OliverPeed) June 2, 2022