Toda la pléyade del prianismo está detrás de ataques al Presidente, señala experto

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Miembros del “PRIAN” están detrás de los ataques y la guerra sucia impulsada a través de redes sociales en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Carlos Augusto Jiménez, investigador de la neointeracción social.

En entrevista en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el especialista expuso que esta gran maquinaria está enfocada no sólo en atacar al Presidente López Obrador, sino también a todo lo que tenga que ver con su Gobierno y la llamada Cuarta Transformación.

“Es una maquinaria construida, esta maquina de fake news cuesta mucho dinero, no es posible pensar que a diferencia de los movimientos red no generan patrones de actividad. En el caso de las redes de ataque en contra de López Obrador pues siempre son los mismos actores, siempre están ahí toda la pléyade del prianismo. No solamente es el ataque a un Gobierno, es un ataque con un odio exacerbado”.