Video de Del Mazo contra Delfina es viejo; NO “se cancelaron” elecciones de Coahuila

Ciudad de México, 2 de junio (AP).– Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

ELECCIONES EN COAHUILA NO FUERON CANCELADOS TRAS INCENDIO

LA AFIRMACIÓN: Las elecciones en el estado mexicano de Coahuila, al norte, que habían sido programadas para el 4 de junio fueron canceladas tras un incendio reciente en las oficinas electorales en la ciudad de Monclova.

LOS HECHOS: Millones de mexicanos votarán el 4 de junio en los comicios del estado de Coahuila y del estado de México, al centro.

En las elecciones de Coahuila se renovarán la gobernación y el Congreso estatal y en el estado de México, la Gobernación.

Tras el inicio de las campañas a principios de abril en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que The Associated Press ha verificado.

Por ejemplo, un video que circula en YouTube y Facebook dice falsamente que las elecciones en Coahuila fueron canceladas tras el incendio registrado en las oficinas del Comité Municipal Electoral de Monclova el 25 de mayo.

Pero no es verdad que las elecciones locales en Coahuila hayan sido canceladas y autoridades electorales han asegurado que el incendio sólo causó daños en las oficinas pero no hubo afectación de las boletas ni de ningún otro material electoral.

Guillermo Herrera, de Comunicación Social del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aseguró a AP que es falso que los comicios hayan sido cancelados tras el incendio.

Reiteró que las boletas no tuvieron ningún daño y que la elección será llevada a cabo con normalidad.

También tras el incendio, Madeleyne Fugieroa, presidenta de la Comisión de Organización Electoral del IEC, dijo en una entrevista televisiva difundida por el medio mexicano Imagen que ningún material electoral resultó dañado en el incidente.

La funcionaria dijo que, de acuerdo con información preliminar, el incendio presuntamente fue ocasionado por una falla eléctrica en un equipo de aire acondicionado.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

VIDEO DE ALFREDO DEL MAZO CRITIANDO A DELFINA NO ES RECIENTE

LA AFIRMACIÓN: El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, criticó a la candidata morenista Delfina Gómez en un video. Usuarios acusaron al gobernador de cometer un delito electoral.

LOS HECHOS: En vísperas de las elecciones en el Estado de México, usuarios de redes sociales compartieron un video en el que aparece Alfredo del Mazo, el actual gobernador, criticando a Delfina Gómez, la candidata de Morena.

Un usuario que difundió la grabación sin especificar que era antigua dijo: “Delfina ni a la esquina, lo dice el gobernador del Estado de MX, Alfredo del Mazo, no se dejen engañar por Morena, quiere destruir al Estado de MX, el voto es para Alejandra (Del Moral) y ya”.

Por su parte, en una publicación de Facebook con el mismo clip, algunos usuarios de la red social señalaron que Del Mazo estaba cometiendo un delito al emitir su opinión sobre Gómez, aludiendo a la legislación mexicana que prohíbe utilizar recursos públicos para favorecer a alguna candidatura, pero otros aplaudieron el trabajo del actual gobernador y coincidieron con su postura.

Pero este video no corresponde a la campaña actual. AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas y encontró que se difundió en mayo de 2017 y pertenece a una parte del segundo debate realizado entre los entonces aspirantes a la gobernación.

Un video subido al canal de YouTube del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) contiene el mismo fragmento que fue sacado de contexto.

Del Mazo ganó las elecciones de 2017 en el Estado de México con el 34.73 por ciento de los votos frente a 31.86 por ciento que obtuvo Gómez. Para el proceso de 2023, únicamente se registraron dos candidatas: Gómez, por Morena, y Alejandra del Moral, por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Arturo Espinosa, especialista en derecho electoral, dijo a AP vía WhatsApp que los gobernadores y los servidores públicos “no pueden llamar al voto a favor o en contra de algún candidato o candidata, ni calumniarles”. Pero en este caso, que es un video de hace seis años, no hay delito ni infracción administrativa en materia electoral, señaló.

AP revisó las cuentas del gobierno estatal así como medios de comunicación, pero no encontró un reporte en que Del Mazo expresase públicamente su apoyo o criticara a alguna de las candidatas.

Según los sondeos Gómez podría ganar el próximo domingo por un amplio margen en el Estado de México y terminaría con 94 años de gobiernos priistas, reportó AP.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

PRESIDENTA DE COMISIÓN EUROPEA NO ANUNCIÓ NUEVO ORDEN MUNDIAL

LA AFIRMACIÓN: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció recientemente un nuevo orden mundial.

LOS HECHOS: La publicación retoma un discurso que se realizó en enero en Davos, Suiza. Además, la Comisión Europea negó que durante su participación en el foro económico Von der Leyen haya mencionado un nuevo mundial.

Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “Últimas noticias ¡EUROPA ANUNCIA PLAN MUNDIAL! Nuevo orden planetario”.

El mensaje incluye un video en el que un narrador dice: “Europa lanza anuncios mundiales así también nuevas medidas de guerra para enfrentar a los rusos. La visión del nuevo orden mundial que tiene la Unión Europea”. A continuación, se muestra la intervención de la funcionaria europea en el Foro Económico Mundial de enero.

Pero la publicación es incorrecta, pues retoma un discurso que Von der Leyen ofreció el 27 de enero y no recientemente. En él la funcionaria no planteó un “nuevo orden planetario” o mundial.

En su intervención la presidenta se pronunció sobre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. “No detendremos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania, desde el restablecimiento del suministro de electricidad, calefacción y agua hasta la preparación del terreno para el esfuerzo de reconstrucción a largo plazo”, señaló Von der Leyen. “Para reforzar este apoyo, ayer anunciamos que la Comisión aportará 3 mil millones de euros de ayuda financiera”.

En ese entonces, la presidenta de la Comisión Europea agregó que dicha aportación formaba parte de un paquete de ayuda de 18.000 millones de euros que la Comisión Europea entregará a Ucrania en 2023.

Von der Leyen dijo que la reacción de Europa a la guerra es el último ejemplo de cómo la Unión Europea ha reunido esfuerzos cuando más importa y puso de ejemplo cómo han reducido su dependencia de Rusia en cuanto a combustible se refiere.

Mencionó que aún había retos que enfrentar como la inflación provocada por la pandemia de COVID-19 o el uso de la energía como armas.

La presidenta también habló sobre los esfuerzos para detener el cambio climático como la huella de carbono, la disminución del uso de combustibles fósiles y el financiamiento verde.

La oficina de prensa de la Comisión Europea confirmó vía correo electrónico a AP que no habló de un nuevo orden en su discurso del 27 de enero.

El video que se comparte en la publicación falsa es el mismo que se compartió en los canales oficiales del Foro Económico y en ningún momento muestra a Von der Leyen hablando sobre “un nuevo orden planetario”.

