Adán Augusto dice que orden del INE para frenar promoción de morenistas no lo afecta

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó haber incumplido con el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) a restringir los actos anticipados de campaña, al sostener que él no se encuentra en campaña rumbo al 2024.

El Secretario Adán Augusto aseguró que su participación en el Consejo Económico y Social de Michoacán no trangrede las medidas cauterales que emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) las solicitara y un Diputado de Movimiento Ciudadano (MC) argumentara que los funcionarios públicos se promueven con fines electorales.

“Yo no soy directamente aludido, porque yo no ando en ninguna etapa de precampaña o de campaña. Yo siempre he dicho que aspiro y que voy a ser, o voy a participar, cuando lleguen los tiempos electorales; en tanto eso no sucede, yo seguiré haciendo mi trabajo como Secretario de Gobernación, y si acudo a los estados todos los días es porque se trata de mantener la gobernabilidad y es un trabajo que corresponde al Secretario de Gobernación y que le ocupa los 365 días del año. Así que yo no soy beneficiario ni perjudicado por ese fallo del Instituto Nacional Electoral”, sentenció.