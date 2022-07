Amalia Pulido, consejera presidenta del IEEM, tiene vínculos con Del Mazo: Barranco

Con 33 años de edad, Amalia Pulido Gómez se convirtió en la presidenta más joven del IEEM, sin embargo, su designación no dejó conformes a los representantes de Morena ante el INE, quienes consideraron que su relación con el titular del Comecyt en el Estado de México y su abierta oposición contra la 4T podría poner en riesgo imparcialidad y neutralidad de los procesos electorales en esa entidad.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Pese a un presunto conflicto de intereses y a que ha expresado públicamente su postura en contra del Gobierno federal y de Morena, Amalia Pulido Gómez fue designada como la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), lo cual ha generado críticas por su postura crítica frente a Morena y por ser esposa de Bernardo Almaraz, una persona muy cercana al Gobernador Alfredo del Mazo.

Bernardo Barranco, quien ha sido consejero electoral tanto en el IEEM como en el INE, afirmó que el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros mandaron un mensaje de guerra en contra del gobierno federal con la designación de Amalia Pulido Gómez como nueva presidenta del Consejo General del IEEM. “El mensaje que está enviando con este nombramiento y no dudo la complicidad de muchos consejeros federales del INE, es una señal de guerra, es una señal de tambores de guerra”.

Con 33 años de edad, Pulido Gómez se convirtió en la presidenta más joven del IEEM, cargo en el que estará al frente durante un periodo de siete años, del 2022 al 2029, luego de que la plaza estuviera vacía formalmente por 18 meses, tras el fallecimiento del consejero presidente Pedro Zamudio Godínez, en diciembre de 2020.

“Una característica que tiene es que ha sido observadora electoral y ha participado de manera un tanto, digamos tangencial, sobre todo en la cuestión de los famosos PREPS o Programa de Resultados Electorales Preliminares y no tiene experiencia electoral. Es más no sabe ni a dónde se está metiendo esta mujer porque realmente el ser Consejera y Consejero en sí ya es una complejidad, ser presidente en estos momentos que se está jugando no solamente la gubernatura en el 2023 sino también se está jugando el preámbulo el proceso electoral 2024, el futuro del PRI ya son en elemento que por demás son centrales”, dijo el sociólogo Bernardo Barranco Villafán en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas el pasado 1 de julio.

Amalia Pulido Gómez es Doctora en Ciencia Política, egresada de la Universidad del Norte de Texas, con líneas de investigación enfocadas a los sistemas de partidos y electorales, así como violencia política y guerras civiles. Además, trabajó en el Colegio de México y se desempeñó como profesora investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Anteriormente fue investigadora postdoctoral en proyectos de grandes datos en Ciencias Sociales e investigadora predoctoral en el Centro For Us-Mexican Studies en la Universidad de California San Diego. También formó parte del Comité Editorial del IEEM y como docente impartió la materia “Partidos Políticos, Instituciones y Procesos Electorales” de la Maestría de Derecho Electoral del IEEM.

Agradezco la designación del Consejo General del @INEMexico para asumir la Presidencia del @IEEM_MX.

Reitero mi responsabilidad con las instituciones, la democracia y la ciudadanía mexiquense. — amalia pulido (@pulido_amalia) June 30, 2022

La designación de Amalia Pulido no dejó conformes a los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes señalaron que podría existir algún conflicto de intereses, pues Pulido Gómez está casada con Bernardo J. Almaraz Calderón, titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), cargo para el que fue designado directamente por el actual Gobierno mexiquense, en donde se desempeñó como Jefe de la Oficina de Enlace de la Administración de esa entidad de 2017 a 2020.

Además, refirieron que ha expresado públicamente su postura en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, destacaron, podría poner en riesgo la imparcialidad y neutralidad de los procesos electorales en esa entidad.

“En su currículum está que es esposa de Bernardo Almaraz, una persona muy cercana a Alfredo del Mazo. El es director del consejo de Ciencia y Tecnología, es también egresado del CIDE, pero sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se desempeñó sobre todo en temas de Seguridad Nacional e Inteligencia, estuvo en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, es decir que es una persona que está de entrada en las entrañas de los sistemas políticos y más ahora en el Estado de México […] ¿Qué podemos pensar? Que los consejeros del INE han sido verdaderamente unos irresponsables al nombrar a una persona que si bien tiene un *talante académico sólido, es una mujer inteligente, pero no se vale que esté tan cercana al PRI, al sistema político, a la nomenclatura mexiquense. ¿Qué podemos esperar entonces?”, indicó el sociólogo.

El debate para elegir a la nueva consejera presidenta del IEEM generó una gran discusión que duró aproximadamente tres horas y media. Por ejemplo, aunque el morenista César Hernández reconoció que Pulido cuenta con una amplia trayectoria académica, subrayó que en materia electoral no tiene experiencia como el perfil para dicho cargo lo requiere, por lo que no compartían el nombramiento de Amalia.

Además, hizo énfasis en el conflicto de intereses que podría generarse al ser pareja sentimental del titular del Comecyt local. En tanto, recordó que Pulido se ha manifestado en contra de su partido, Morena, y del mandatario federal, y para apoyar sus argumentos leyó algunos tuits que, desde su punto de vista, comprueban sus dichos, por lo que expresó su preocupación por la elección de la nueva presidenta del IEEM.

Eurípides Flores, también representante del partido guinda, compartió el desacuerdo de Hernández ante la designación de Pulido, a quien señaló de ser una abierta opositora de la denominada Cuarta Transformación, incluso acusó al INE de intentar imponer posturas contrarias a la actual Administración federal.

Pero aunque aseguró que estas oposiciones no les preocupan, ya que, aseguró, el partido presidencial no quiere consejeros que los favorezcan, se dio tiempo para mostrar algunos videos en el que Pulido critica a los candidatos morenistas y sostiene que hay simulación de encuestas.

Así se expresa Amalia Pulido de nuestro movimiento en @latinus_us, el mismo medio que frecuenta @CiroMurayamaINE. Es opositora y será Presidenta del #IEEM en el marco de la elección del #Edomex 2023. ➡️ Un mensaje: Ni todos juntos podrán con el pueblo y con Morena 👇🏽 pic.twitter.com/7OZDXZw843 — euripides flores (@euripidesf) June 30, 2022

Pese a estos señalamientos, la designación de Pulido fue respaldada de manera unánime por los y las consejeras electorales, quienes previamente revisaron el perfil de alrededor de 100 aspirantes, y de la mayoría de los representantes de los otros partidos ante el INE, quienes dieron su voto de confianza a Amalia, particularmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Al respecto, la consejera Dania Ravel sostuvo que los procedimientos para elegir a los integrantes del INE se realizan con total rigor, con el propósito de garantizar la imparcialidad e independencia. Incluso, los consejeros desestimaron estas quejas, y señalaron que hubo quienes buscaron descalificar las propuestas que se consideraron para el cargo con base en sus relaciones familiares y roles de género.

Sobre las inconformidades de los morenistas, el consejero José Roberto Ruiz aseguró que Pulido ha expresado críticas a todos los partidos políticos de manera imparcial. Mientras que el consejero Jaime Rivera destacó que Amalia ha demostrado tener idoneidad para el cargo, el cual requiere de conocimiento de política.

Para la consejera Adriana Fabela Pulido cuenta con la experiencia electoral necesaria, ya que ha sido observadora en diversas ocasiones, y es lo suficientemente crítica para desempeñarse en el cargo. Sobre la relación que mantiene con Almaraz Calderón dijo que este hecho no quiere decir que ella forme parte de un partido político en específico.

Designamos Presidencias y #CE del @ieebcs, @IEEM_MX, @IEEHidalgo, @ceenlmx, @IEEQcomunica, @IEPCTabasco y del @ople_Ver.Hoy adquieren un gran compromiso con la democracia y la ciudadanía, confío en que se desempeñarán a la altura de esta gran responsabilidad.

Conoce quiénes son👇🏾 pic.twitter.com/8XHKErsB8C — Dania Ravel (@DaniaRavel) June 30, 2022

Por su parte, el consejero Ciro Murayana aseveró que quienes forman parte del Instituto Electoral deben actuar con autonomía, imparcialidad y objetividad, ya que no se les da un cheque en blanco. En tanto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que los nombramientos no se otorgan en virtud de lo que quieran los partidos, ya que su labor no está determinada por estos.

Destacó que la misión del INE es generar las condiciones que garanticen la democracia, y lamentó que se utilizaran vínculos familiares y argumentos misóginos para desacreditar a algunos de los aspirantes.

Minutos después de las 15:00 horas, Amalia Pulido rindió protesta para el cargo de consejera presidenta ante la Junta local del INE, y se espera que a partir del lunes 4 de julio despache desde su oficina, en las instalaciones del IEEM, que se ubica en Paseo Tollocan, en Toluca, Estado de México.

El Consejo General del @IEEM_MX, llevó a cabo la Sesión Solemne de Toma de Protesta de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. pic.twitter.com/lxiOKbuHk8 — Sandra López Bringas (@SLopezBringas) July 1, 2022

Ante esta situación, Bernardo Barranco calificó como una “irresponsabilidad” el hecho de que el INE aprobara de manera unánime a Amalia Pulido. “Son unos irresponsables. No hay otra palabra. Hay una irresponsabilidad colectiva de no solamente de este consejo sino de la manera de cómo han ido designando a los consejeros”.

El sociólogo recordó que el INE ya había desechado en dos ocasiones a otros candidatos mejor calificados bajo el argumento de que no cumplían con las características necesarias para el cargo.

“Lo que ha pasado es que el INE ya no podía declarar por tercera vez porque además las otras candidatas, las otras diez eran peores todavía. Venían del ese mundo bajo lo que yo he llamado los “Godínez Electorales”, toda esa nata burocrática que está adentro asesoras de consejeros, miembros de un equipo de grupo, y podíamos decir que es como el elemento más pulido. Hace honor a su apellido Amalia Pulido, pero eso no le exime a los consejeros de estar nombrando un personaje que de todas luces crea sospecha”.

-Con información de Nancy Gaspar