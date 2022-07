El exsecretario Arturo Herrera asume la Dirección Global de Gobernanza en el BM

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, asumió la Dirección Global de Gobernanza del Banco Mundial (BM).

En el mismo tuit, señaló que esperaba trabajar con un “grupo increíble de colegas” ante los tiempos difíciles que azota el mundo, como la pandemia, la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aquellas dificultades “establecen un contexto complejo en la lucha contra la pobreza extrema y un mundo más equitativo”, añadió.

Honored to be back at the @WorldBank as Governance Global Director. Looking forward to work w/ an amazing group of colleagues during challenging times. The pandemic, inflation & war on #Ukraine set a complex backdrop in the quest against extreme poverty & a more equitable world. pic.twitter.com/f33caIzz6A

— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) July 1, 2022