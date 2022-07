IMSS diagnosticó erróneamente cáncer a una mujer en SLP y le aplicó 30 quimios: CNDH

San Luis Potosí, 2 de julio (El Pulso).– Una mujer fue sometida en el 2017 a 30 sesiones de quimioterapia innecesarias, pues fue diagnosticada erróneamente con cáncer por dos médicos oncólogos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de San Luis Potosí, reveló una investigación de la CNDH.

El problema inicial consistía en un tumor con dimensiones de dos centímetros que no era maligno, y que después de seis meses cuando se detectó el diagnóstico erróneo, éste creció a 10 kilogramos.

Debido a la mala praxis, la usuaria requerirá cuidados y tratamientos especiales por tiempo indefinido, los cuales deberá proporcionarlos el IMSS como consecuencia directa “de la inadecuada atención que recibió”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 117/2022 a Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS.

Según lo documentado en el expediente CNDH/1/2019/10854/Q, la paciente acudió a la UMF No. 2 en abril de 2017 por fuerte dolor de espalda, glúteos y piernas, y personal médico le indicó que era una contractura, sin que funcionara el medicamento por lo que su dolor empeoró, además, no le quisieron hacer una tomografía al considerar que sólo era “la ciática”.

Al inicio de la valoración un director de Ortopedia “le dio una sentencia de muerte” cuando le dijo que tenía cáncer, pues escuchó que era maligno, agresivo, no operable y que “moriría en seis meses”.

Ya en el HGZ No. 50, “detectaron” tumor de células gigantes de hueso, por lo cual se le daría quimioterapia con objetivo paliativo por tumor de células gigantes de hueso ilíaco localmente avanzado no resecable, esto es, que no se le podía extirpar mediante cirugía.