“Checo” Pérez termina segundo en tercera práctica libre del GP de Gran Bretaña

Ciudad de México, 2 de julio (AS/SinEmbargo).– El piloto mexicano Sergio Pérez obtuvo la segunda posición en la tercera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña, la décima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

“Checo” Pérez quedó por detrás de Max Verstappen, también de Red Bull, quien logró un tiempo de un minuto, 27 segundos y 901 milésimas en su mejor vuelta en Silverstone.

El mexicano quedó detrás por 410 milésimas de segundo, con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 311 milésimas; mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó tercero al llegar 447 milésimas después del neerlandés.

Welcome to qualifying from Silverstone 🇬🇧

It's a bit wet! ☔️#BritishGP #F1 pic.twitter.com/PUmH4j0OMi

— Formula 1 (@F1) July 2, 2022