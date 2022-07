Piden dinero para trabajar: así defrauda a mexicanos firma denunciada mundialmente

Víctor González y Saúl Luna explicaron cómo esta empresa seduce a los jóvenes para que entren a la “academia” e inviertan su dinero.

Por Natalia Mora Cruz

Puebla, 2 de julio (PeriódicoCentral).– EVO Movement aplica un modus operandi de seducción, manipulación y hasta presión para orillar a los jóvenes a que inviertan su dinero en la “academia”. Esto con la promesa de hacerlos millonarios en poco tiempo.

Los testimonios de Víctor González y Saúl Luna dejaron al descubierto la forma en que opera en México esta empresa denunciada por fraude.

CENTRAL dio a conocer la estafa que EVO Movement ha hecho a más de 400 jóvenes en México y que ahora opera en Puebla, a través de una exalumna de una de las preparatorias de la BUAP. Esta firma tiene una gran red de complicidades para atraer a los estudiantes bajo la promesa de ganar dinero mediante el trading que incluye la inversión en criptomonedas.

Esta casa editorial buscó a algunas de las personas que entraron al negocio o que simplemente tuvieron curiosidad por saber de qué se trataba. Las entrevistas se hicieron por videollamada, ya que los testigos se encuentran en el Estado de México y Tlaxcala.

LO PRESIONARON PARA ATRAER MÁS GENTE

El 24 de junio de 2021, se concretó la entrevista con Víctor González del Estado de México. Él fue una víctima de esta academia a la que entró en 2018. Año en el que apenas había cumplido la mayoría de edad.

“Cuando por fin me salí de esto fue un alivio enorme, como si me hubiera quitado un peso de encima, porque la presión que ejercen los que están arriba de ti de crear un nuevo rango y ayudar, disque ayudar a los que están abajo para meterles gente, es muy fuerte y a veces te están llamando a las 11, 12 de la noche nada más para decirte: ‘Víctor mañana tenemos que cerrar tu rango, porque mañana facturas seis cifras’. Pero era muy fuerte la presión que te hacían y también el hecho de que te decían, ‘es que tienes que estar publicando historias, haciendo publicaciones en diferentes páginas’, era muy desgastante”.

Víctor quería emprender en el mundo del trading y le dedicaba 3 horas a su estudio. Al principio se enfocaba en las clases en línea que ofrecía la academia, pero descubrió que YouTube tenía mejor contenido. Mientras tanto, seguía las instrucciones de Noé Figueroa — su superior dentro de la academia— referenciando gente hasta llegar al cuarto nivel llamado “P2000” de los 11 que existen en este negocio piramidal.

En el P2000, por tener mínimo 75 miembros adquiridos por él, ganaba 500 dólares, es decir 10 mil 326.25 pesos mexicanos, aparte de las ganancias obtenidas por trading, que realmente con las instrucciones de sus superiores, Víctor González aseguró que no se obtenía mucho dinero.

“Yo era P2000, tenía un nivel relativamente alto, éste tenía bastante gente adentro, pero digamos que eran 100 personas y de esas 100 personas metían mil y de esas mil no se quedaba ni el 5 por ciento, estamos hablando que solamente podían estar cinco personas manteniéndose pagando los estilos de consumo porque muchas personas no querían meter gente o no encontraban gente y qué pasaba, no les quedaba de otra, que retirarse, otras inclusive pedir prestado dinero para poder pagar el reconsumo”, dijo Víctor y explicó que el reconsumo es la mensualidad por estar dentro del negocio.

González Mendoza sintió necesario devolver el dinero a las personas que decidieron salirse y que él mismo había metido. Él comentó que perdió entre 35 mil y 40 mil pesos en este proceso.

Además, lograr que la “academia” haga un reembolso es muy complejo y sólo es posible en la primera semana que se está dentro de la empresa.

Víctor González nunca tuvo que declarar su dinero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque todo lo hacen mediante una tarjeta electrónica llamada Skrill.

Lo que yo hacía es que me llegaba el dinero de Skrill y lo mandaba a diferentes tarjetas, por ejemplo, lo mandaba a dos mías y dos de algún familiar”, agregó avergonzado.

SU PUBLICIDAD EN INSTAGRAM

Saúl Luna fue entrevistado el 17 de junio de 2021. Es originario de Tlaxcala y nunca estuvo dentro del negocio, pero conoce todo acerca de EVO Movement. Un meme en Facebook, que hace referencia a esta empresa le despertó curiosidad por investigar más sobre ella. Actualmente tiene un canal de YouTube llamado “Saúl Luna Minor” donde ha entrevistado a jóvenes que pertenecen y pertenecían a la academia.

Lo que principalmente mueve a Luna para hacer este tipo de contenido en su canal, son las personas estafadas. Él conoce gente que estuvo ahí, le han contado historias de jóvenes defraudados y desea que se conozca la realidad de esta academia. También, ha logrado meterse a través de cuentas prestadas por chicos para las clases, he aquí su opinión al respecto.

Lo que puedo decir de la opinión de los demás y lo mío que concuerdan, es que muchas de sus clases son motivacionales, no te enseñan cómo hacer trading, no van directamente al trading, sino que primero te empiezan a motivar, a que no te rindas, que le eches ganas, mucho de los cultos coercitivos, y esto con tal de que las personas se vayan enfrascado mucho con la academia, y no la quieran soltar”.

El problema que veo en muchas personas es que sí las llegan a enfrascar demasiado, me he topado con personas que llevan tres meses, ya perdieron como 15 mil pesos, y dicen que ellos les van a echar ganas porque les dijo su líder que él en un año, perdió 80 mil pesos, pero le echó ganas y siguió, y ahora ya gana tal”.

ASÍ ENCUBREN EL FRAUDE

Pero eso no es lo más grave. Víctor Hugo González aseguró que a parte de las capturas de pantalla publicadas en historias de Instagram, donde se muestran las plataformas para hacer trading, con supuestas operaciones ganadoras, también se reciclan fotografías con dinero. Se fotografía o se graba fajos de dinero que es prestado, regularmente de un rango superior, para que los miembros que apenas están empezando lo compartan como suyo.

El grupo de WhatsApp donde estaban todos los del equipo, mandaba fotos con dinero, fotos de autos y principalmente de dinero y capturas de pantalla de cuentas bancarias. Te decían ´recorta esto y súbelo como tuyo o métete a PicsArt y evita las letras del estado, bueno de la cuenta bancaria y ponla como tuya”, explicó González.

No solo eso, Saúl también explicó que esta empresa usa a menores de edad que supuestamente han llegado a rangos más altos para evidenciar que el negocio sí es fructífero. En su mayoría son niñas de 17 años que al platicar con ellas, te das cuenta que no entienden nada del negocio.

He encontrado casos de niñas de 17 años que han llegado a rangos muy altos como P500, y que dicen que algún día podrán operar trading, o sea, no saben prácticamente nada. Es decir, tú puedes dedicarte a traer personas, ganar de las personas que estás inscribiendo, y no hacer los módulos, es más nunca hacer la academia, ni un video verlo, y nadie puede decirte nada”.

Por su parte, Víctor encontró a personas de 12 años. Incluso, en la misma publicidad ponen a estos niños como todas unas celebridades, gente del mundo de negocios que además ya son millonarios.

“Yo creo que llegar a su nivel de meter a personas de 12 años, una persona de 12 años no tiene todavía el conocimiento necesario para poder estar en un presunto negocio de ese tipo. (…) no te van a saber dar a la mejor clase, nada más se van a aburrir, no le van a prestar nada, nada de atención a lo que está dentro de la supuesta academia, ni el mensaje. Los niños o los que hacían con ellos, los usaban como una pierna fantasma, como una pierna para poder subir de rango, y pues ya debajo, pues vas metiendo gente. Para entonces, ya una vez que el niño de plano ya no te sirviera pues simplemente los sacabas y lo movías al que estaba abajo, en la posición donde estaba el niño y listo”, agregó Hugo González.

Víctor admitió que en una ocasión metió a un menor de edad a la academia. Un joven de 15 años. Sin embargo, al ni siquiera tener la mayoría de edad, identificó que no tenía la responsabilidad de realizar las actividades de IM Mastery Academy. Al final, el propósito de meter al menor de edad fue para completar el número de personas que le permitía escalar de nivel.

LAS IRREGULARIDADES

EVO Movement pertenece a la empresa internacional IM Mastery Academy. Llegó a México en el año de 2018 aproximadamente y en 4 años ha estafado a más de 400 estudiantes mexicanos, y 450 en España. Incluso, en el país ibérico la firma fue denunciada colectivamente por presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.

En entrevista Carlos Bardavio, el abogado encargado de la denuncia, indicó que dio inició con esta demanda a mediados de marzo de 2021, y terminó un año después, logrando que las autoridades españolas detuvieran a las personas que llevaban la empresa en aquel país.

La academia de trading está registrada en tres sedes distintas, de acuerdo con información consultada en Open Corporates y Better Business Bureau (BBB). Esta empresa tiene dos ubicaciones en Nueva York y otra en las Islas Mauricio, un paraíso fiscal. La BBB también reportó 516 quejas contra esta empresa en los últimos tres años.

A pesar de los numerosos blogs, noticias, youtubers e influencers que denuncian a esta empresa de “estafa piramidal”, IM Academy sigue mudándose de país en país, vendiendo un servicio que consiste en la promesa de enseñar trading. Iniciando con una inscripción de 235 dólares y una mensualidad de 175, que da una suma de 8 mil 469.90 pesos mexicanos como primer movimiento.

El trading es una actividad que consiste en realizar operaciones en un mercado electrónico mediante un método especulativo. Se compran o se venden activos cotizados con mucha liquidez como acciones divisas y futuros. Su objetivo es obtener una ganancia económica cuando se genera una plusvalía.

IM Academy realiza un tipo de tranding llamado scalping que consiste en la compra y venta de activos financieros en un periodo muy breve, va de minutos a segundos, con la finalidad de obtener ganancias pequeñas de manera rápida.

Para poder ser considerado un trader, el banco BBVA recomienda que la persona que realiza el trading tenga un perfil relacionado al campo de la economía, administración, dirección de empresas, finanzas y matemáticas.

También, aconseja tener una especialización en Banca y Mercados Financieros. Y recalca que la persona que realice esta actividad no reaccione de manera impulsiva, pues en el tranding puede ser peligroso, al realizar una mala operación y perder todo el dinero.

PAÍSES DONDE FUE VETADA

Esta academia está registrada en la página de fraudes financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa para los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La denuncia en línea se realizó el 12 de junio de 2018. Se catalogó a la empresa en tipo de fraude llamado pharming. El pharming, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Karspesky, es un tipo de cibercrimen que consiste en hacer pasar una página como oficial para robar datos privados del usuario. En este caso fueron datos bancarios.

El 10 de octubre de 2017 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), publicó un comunicado para explicar que iMarkets Live —anterior nombre de la firma— no estaba autorizada para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores.

Después hicieron lo mismo la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el 19 de diciembre de 2017 en Francia; la siguiente institución que los vetó fue Servicios Financieros y Autoridad de Mercado (FSMA) en Bélgica, el 25 de enero de 2018; le sigue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de España el 7 de mayo de 2018; la Autoridad de Conducto Financiero (FCA), en el Reino Unido el 21 de mayo de 2018 (documento público todavía hasta el 28 de julio); la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SC), en Ecuador en el 2019 y en el mismo año la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Panamá. Finalmente, la institución más reciente fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile el 3 de junio de 2020.

Además de estar vetada en siete comunicados de instituciones financieras de distintos países, IML fue demandada en Estados Unidos por la Comisión de Negociación de Futuros Productos Básicos de Estados Unidos (CFCTC), por violar varios artículos de la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Esta demanda fue emitida el 14 de septiembre de 2018 y tuvo una multa de 150 mil dólares, el equivalente a 3 millones 90 mil 402 pesos mexicanos.

En cada país, IM Mastery Academy crea un “movimiento” de gente joven y exitosa para atraer a más jóvenes para que sean igual que ellos. Aquí en México, se llaman EVO Movement. En su cuenta de Instagram tiene 86 mil 600 seguidores, y se aprecia la siguiente leyenda en su biografía: “Somos el movimiento de emprendedores más grande del mundo”.

