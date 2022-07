VIDEO: Sin comer, bajo la lluvia y calor sobrevive perrita en azotea, acusan vecinos

Una vecina de Tlalnepantla denunció en un video las condiciones en las que está un perro en la esquina de la azotea de una vivienda al que no le dan de comer.

Estado de México, 2 de julio (AFondo).- Bajo la lluvia, el fuerte sol y amarrado, así vive un perro en un inmueble en San Miguel Chalma, municipio de Tlalnepantla, por lo que, gracias a una denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya indaga los hechos.

“Quiero denunciar porque esta perrita lleva un mes ahí amarrada. Así la tienen siempre, no le dan de comer, sólo le ponen un bote con agua; ahí se la pasa los calores, la lluvia, no la sueltan, no le dan de comer, es la denuncia anónima redes sociales.

Gracias a la difusión de este video, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó, a través de un comunicado, que ya inició de oficio una investigación por el posible delito de maltrato animal.

Al realizar las indagatorias correspondientes sobre este caso, se solicitó la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).

Hasta ahora se sabe que la denuncia se realizó de manera anónima a través de un video el cual fue difundido en redes sociales, en el cual se puede ver las malas condiciones en las que se encuentra el can. Se desconoce si ya fue rescatado.

Desde el 2021 en el Estado de México se endurecieron las penas por maltrato animal y pasó de dos a cuatro años de prisión, pero en los casos que se fotografíe o se grabe el hecho, la pena aumentará hasta los nueve años.

