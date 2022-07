“Podemos pelear desde ahí”: “Checo” Pérez saldrá en cuarto en el GP de Gran Bretaña

Sainz logró en el circuito inglés de Silverstone la primera pole position de su carrera en la F1 al realizar en su mejor vuelta, con el neumático intermedio, un tiempo de 1:40.983, por delante de Verstappen, quien hizo 1:41.055, para compartir con el español la primera fila este domingo.

En la segunda fila saldrán el otro Ferrari, el monegasco, Charles Leclerc, quien clasificó tercero (1:41.298), y “Checo” Pérez.

Los locales Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), el español Fernando Alonso (Alpine), el también británico George Russell (Mercedes), el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams) completan los 10 primeros en el orden de salida.

