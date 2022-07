Aeropuerto de París reparte por el mundo unas 1,500 maletas varadas por falla técnica

Paris, 2 de julio (AP).- Una falla técnica dejó al menos mil 500 maletas varadas en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, haciendo que muchas aerolíneas trataran este sábado de entregar su equipaje a pasajeros en todo el mundo, un nuevo problema que afectó a los viajeros este verano.

El sistema que ordena equipaje tuvo un problema técnico el viernes que hizo que 15 vuelos partieran sin equipaje, dejando las maletas en tierra, de acuerdo con la compañía que opera el aeropuerto. El aeropuerto tuvo unos mil 300 vuelos el viernes, precisó el operador.

Activistas sindicales dijeron que muchos más pasajeros volaron sin sus maletas, al parecer por efecto colateral de la falla original.

El problema se produjo mientras los trabajadores de los aeropuertos en Francia están en huelga para demandar más contrataciones y mejor paga para compensar la inflación. Debido a la huelga, las autoridades de aviación cancelaron 17 por ciento de los vuelos desde aeropuertos parisienses el viernes por la mañana y otro 14 por ciento el sábado.

Los pasajeros en los vuelos cancelados fueron alertados días antes. La escena este sábado en el Charles de Gaulle se veía atareada, pero usual para el primer fin de semana de julio, cuando arranca la temporada de viajes de verano en el país.

Los gremios planeaban seguir en huelga el domingo, pero hasta el momento no se han cancelado vuelos. Los trabajadores han amenazado con reanudar sus paros de labores el fin de semana próximo si las negociaciones con la gerencia de la compañía no encuentran una solución.

Hasta ahora, los aeropuertos franceses se habían librado del caos visto recientemente en aeropuertos en Londres, Ámsterdam y otras ciudades europeas y estadounidenses. Las aerolíneas y aeropuertos que eliminaron empleos durante el pico de la pandemia están pasando ahora trabajos para lidiar con el fuerte repunte de la demanda, al aumentar los viajes luego de dos años de restricciones por el virus.

Firefighters on strike at #Roissy-Charles-de-Gaulle airport have been nassed by the police for almost three hours#Paris #France #firefighters #fridaymorning pic.twitter.com/iRRWM0UTPL

— WeAreProtestors (@WeAreProtestors) July 1, 2022