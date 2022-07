Wimbledon: Swiatek pierde tras un invicto de 37 partidos; Nadal avanza a cuarta ronda

Por Howard Fendrich

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Iga Swiatek, número uno del ranking, invicta desde febrero, lucía imbatible después de ganar 37 partidos y seis torneos seguidos.

En la división masculina, el español Rafael Nadal avanzó a la cuarta ronda al superar por 6-1, 6-2, 6-4 al 27mo sembrado a Lorenzo Sonego.

El césped nunca le ha resultado tan cómodo a Swiatek como otras superficies, y sus errores provocaron su eliminación el sábado en la 3ra ronda de Wimbledon al caer ante la 37ma del ranking Alize Cornet por 6-4, 6-2.

“Yo vivo para esta clase de partido, me entreno para esto todos los días”, dijo Cornet. “Es lo que me impulsa. Sabía que podía lograrlo. De alguna manera estaba convencida de esto”

"It reminds me of the time I beat Serena"@alizecornet has fond memories of No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/yWTtqkhOKM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022