No es que Va por México no pueda, “es que ya les hemos ganado”: Alejandro Moreno

El líder priista señaló que la coalición “es fuerte y potente” y achaca las duras críticas a su rechazo de la Reforma Energética de AMLO; el dirigente atraviesa un momento de crisis interna donde le han pedido dar un paso al costado.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– El presidente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, dijo hoy que ve desde varios frentes intentos por dividirlos.

A su partido, dijo, intentan fracturarlo desde adentro. Más aún: al bloque opositor Va por México intentan partirlo desde afuera.

“Nuestra coalición es fuerte y es potente. No es que podamos, es que ya les hemos ganado. Quieren construir la narrativa de que no se puede y claro que se puede”, agregó.

Moreno Cárdenas, cuya presidencia se ha traducido en una sentencia para su partido, ha sido confrontado por los expresidentes y dirigentes del PRI. Le piden que se vaya. Él además ubica intentos por dividir al bloque PRI-PAN-PRD que, según él, “ha dado resultados”.

“Necesitamos sumar esfuerzos ante un Gobierno autoritario e ineficiente, ante el que estamos dando la mejor batalla, mientras otros quieren dividir a nuestro partido”, dijo el dirigente a los priistas.

“Qué hubiera pasado si hubiéramos acompañado la Reforma Eléctrica. Prácticamente nos estarían aplaudiendo todos los días los que hoy nos difaman, nos calumnian, nos atacan, nos difaman, pero hay que decirles que no conocen a los priistas. Los vamos a enfrentar de manera clara, de manera directa”, dijo, según un comunicado. “Nuestra coalición es fuerte y es potente. No es que podamos, es que ya les hemos ganado. Quieren construir la narrativa de que no se puede y claro que se puede”, agregó.

Moreno Cárdenas menospreció el viernes 24 de junio a los expresidentes y líderes de su partido, quienes le pidieron una segunda reunión para tratar asuntos relativos a su gestión.

Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque y Miguel Ángel Osorio Chong solicitaron una reunión con Moreno Cárdenas a través de una carta pública, donde le recordaron que hay asuntos pendientes por tratar “como la renovación oportuna de la dirigencia nacional”.

Pero Alejandro Moreno respondió a la carta con un tuit donde manifestó: “Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de ‘asuntos generales’ expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga”.

Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de 'asuntos generales' expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 24, 2022

El líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a PAN y PRD que ya no tomen acuerdos con el actual presidente nacional del Tricolor. “Vamos a seguir en este camino de seguir pidiendo, primero, que se vaya del partido, que abra la convocatoria para la nueva dirigencia, y pedirle por supuesto al PAN y al PRD no hacer acuerdos con quien no tiene ni tendrá capacidad para tomar esas decisiones. Es con la nueva dirigencia con la que se debe hacer la alianza”.

Pero Alejandro Moreno dice que terminará su mandato el 19 de agosto del próximo año, una vez pasadas las elecciones en las que se juegan Edomex y Coahuila, las últimas dos entidades que quedan bajo sus colores.