Chivas debuta en el Apertura 2022 con decepcionante empate 0-0 con Bravos como local

Chivas mostró su pólvora mojada y extrañó horrores a JJ Macías, el delantero que se lesionó antes del arranque del torneo y estará fuera el semestre completo.

Por César Huerta

Guadalajara, 2 de julio (As México).– Torneo nuevo, ilusión nueva. La afición de Chivas esperaba que el debut en el Torneo Apertura 2022 alimentara la esperanza de un futuro mejor. Pero en lugar de eso, han salido del Estadio Akron con la decepción a cuestas: 0-0 frente a FC Juárez. El gris accionar del Rebaño Sagrado en las últimas campañas no ha sido muy distinto al comenzar la actual.

En el arranque del encuentro, Guadalajara explota en la primera oportunidad. Al minuto 11, Alexis Vega hace una gran jugada individual por la banda izquierda. Escapa a toda velocidad, se quita a dos rivales de encima para ponerse de frente al arco. Alfredo Talavera desvía el primer disparo, que enseguida pega en el travesaño.

📸🐐 Primer duelo del Guadalajara. Con mucho camino y trabajo por delante 🔴⚪️ pic.twitter.com/GBXtt42Z7f — CHIVAS (@Chivas) July 3, 2022

El delantero rojiblanco sigue el balón y tras el bote en el área, logra rematar. De nuevo tapa el guardameta. Carlos Cisneros llega barriéndose y la redonda pega en el poste. Le rebota al propio rojiblanco y termina dentro del arco para abrir el marcador. Pero el VAR revisa la jugada y le avisa al silbante que la bola le pegó en la mano al “Charal”. No cuenta el tanto.

Más tarde, Alexis Vega cobra el tiro de esquina desde el costado derecho. El rebote es bajado por Cristian Calderón, en la orilla del área. Queda de espalda y así conecta un pelotazo con dirección al arco, pero justo a la colocación de Alfredo Talavera, que atrapa con seguridad, al minuto 34. El marcador no se mueve en el Estadio Akron y las aproximaciones son escasas por parte de ambos.

Chivas insiste en pelota parada. Tiro de esquina por izquierda. Cobra Roberto Alvarado. Tras una peinada, Cristian Calderón mete una volea de zurda que tapa la defensa. En el rebote, de nuevo el Chicote gana y con la cabeza pone el balón al centro. Alfredo Talavera e Hiram Mier van por él. Ninguno conecta. Queda “muerto” para que Ángel Zaldívar simplemente empuje. El asistente levanta la bandera. Se anula el gol por fuera de lugar.

Concluye el partido. Sumamos un punto en la primera jornada del torneo. pic.twitter.com/ZTEo64vcmr — CHIVAS (@Chivas) July 3, 2022

Para el arranque del segundo tiempo, ingresa Alan Mozo. El refuerzo rojiblanco hace su debut. Es él quien filtra un buen balón por derecha para Carlos Cisneros. Llega a línea de fondo y lanza un centro retrasado. Alexis Vega entra de frente y conecta de cabeza. Pero no tiene el oficio de un 9 y al remate le falta fuerza. Alfredo Talavera se queda con la redonda.

Tras un rechace en tiro de esquina, Cristian Calderón toma el balón por la izquierda. Manda un centro que peina Hiram Mier. Aparece sin marca Gilberto Sepúlveda, quien se tiende para rematar de cabeza. Pelota que toma a contra pierna al arquero Alfredo Talavera, que con una estupenda reacción mete el manotazo que salva a FC Juárez.

Guadalajara es dueño del encuentro. El visitante se para cada vez más atrás. Ahora prueba Alexis Vega con un tiro libre. La distancia es larga, pero patea directo, apenas por encima del arco, al ‘64. Para frenar la insistencia rojiblanca, el técnico Hernán Cristante hace ajustes en el cuadro fronterizo. Así, cierra espacios y el Rebaño Sagrado ya no ataca con la misma frecuencia.

Las modificaciones que ordena Ricardo Cadena en la recta final del encuentro no hacen diferencia. El conjunto rojiblanco no tiene fuerza en la ofensiva. Sus ataques son escasos y poco claros. El adversario se para con orden y eso es suficiente para que el cuadro local fracase en el intento de encontrar el gol. No se mueve el marcador. Decepcionante 0-0 en el debut de Chivas dentro del Apertura 2022.

