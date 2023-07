Consejos para disfrutar del Baja Beach Fest, la fiesta musical de los ritmos latinos

Este año el Festival cuenta con artistas como Wisin y Yandel, Feid, Don Omar, Tego Calderón, Ozuna, Becky G, Grupo Firme y Manuel Turizo, entre otros.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- La quinta edición del Baja Beach Fest se realizará del 11 al 13 de agosto de 2023 y reunirá a exponentes del reggaetón, trap y ritmos latinos como Wisin y Yandel, Ozuna, Feid, Tego Calderón, Becky G, Grupo Firme y Manuel Turizo, entre otros, en el Océano Pacifico de Rosarito, además se presenta como una gran oportunidad para disfrutar de la variada gastronomía de la región.

Aarón Ampudia, promotor y organizador del Baja Beach Fest, compartió en entrevista con SinEmbargo algunos consejos para disfrutar al máximo de este evento musical:

–Reservar con anticipación: “El tip número uno que les puedo dar es la reservación de su hotel que se en Rosarito es lo más cómodo y lo más divertido porque ya sólo caminas al festival no tienes que tomar un taxi o carro, camión, la opción dos es quedarte en Tijuana donde tenemos un servicio de camiones que te lleva al festival y de regreso”, compartió Ampudia. Las habitaciones de hotel en Rosarito suelen ocuparse rápido asó que no hay tiempo que perder.

–Probar la gastronomía: Cuentan con área de comida con sombra, sillas y mesas para que la gente pruebe la deliciosa gastronomía y se relajen un poco, además, para quienes adquieren el boleto VIP o Plus tienen acceso a una barra libre si llegan una hora antes del inicio del evento.

–Hay un escenario: Aarón explicó que esto permite ver a tu artista favorito y luego tener un espacio de tiempo para para ir a comer en lo que inicia el siguiente número musical. “No tienes que estar corriendo de escenario en escenario.

Respecto al reto que representa el Baja Beach Fest respecto a la organización, Ampudia apuntó que aunque es grande, año con año lo logran y este año traen a más artistas del reggaetón viejito como Wisin y Yandel, Don Omar, Tego, Alexis y Figo, por lo que se enfocaron en ese estilo de música con poco de lo nuevo como Feid y música latina con Manuel Turizo, además estará Grupo Firme, más de 30 artistas.

