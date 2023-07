La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán enmarcará eventos internacionales

Yucatán es un lugar rico en diversidad de atractivos naturales, culturales y patrimoniales, más de 3 mil impresionantes cenotes y 378 km de hermosas playas de arena blanca y aguas en tonos esmeralda y turquesa, además de una vasta y exquisita gastronomía.

Cuidad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en la capital del estado del 16 al 20 de noviembre de 2023, además, Mérida será el anfitrión de tres grandes eventos: The Best Chefs Awards del 17 al 19 de noviembre, que, por primera vez en su historia sale de Europa, del 15 al 18 de noviembre, la 7ª edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles y del 17 al 19 de noviembre Barra México, evento dirigido a los amantes del buen beber.

“En Yucatán se ha apostado por la industria turística, el Gobernador Mauricio Vila, ha confiando en esa visión de desarrollo y apoyado las iniciativas que hemos implementado, hoy por hoy, Yucatán ofrece infraestructura que se adapta a todos los tipos de viajeros, la conectividad con los destinos más importantes del país se han incrementado, contamos con recintos de primer mundo para albergar a los grandes eventos… Y Festival Sabores de Yucatán, es sin duda, uno de los eventos más extraordinarios que podrán encontrar en este maravilloso destino, donde los grandes escenarios naturales cautivan a los viajeros, pero, la gastronomía milenaria los enamora, es por ello, que nos abanderamos de nuestra cocina, para recibir a los más selectos sibaritas”, señaló durante una conferencia de prensa Michelle Fridman Hirsch, titular de la Sefotur.

The Best Chefs Awards presentará a los 100 mejores chefs en el mundo, creando comunidad y reconociendo sus trayectorias, adicional de ser una plataforma para intercambiar conocimientos y experiencias. El México Selection by Concours Mondial de Bruxelles es el campeonato internacional dedicado a premiar y promover a los más grandes productos vinícolas elaborados por manos mexicanas, hasta la fecha, se tiene confirmada la participación de jueces provenientes de España, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Canadá , Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y México. Mientras que en Barra México convergen profesionales de la industria del buen beber en un intercambio de conocimientos e inspiración.

Fridman Hirsch agregó que estos eventos coadyuvan al desarrollo social y económico de la entidad, no sólo mediante la atracción y captación de nuevos turistas, sino, que el apostar por una industria tan noble como la gastronómica es impulsar el desarrollo de nuevos empleos y el fortalecimiento de otras industrias como lo son las agrícolas, ganaderas y pesqueras.

¡Anunciamos el festival Sabores de Yucatán! Del 16 al 20 de noviembre de 2023, Mérida será el epicentro gastronómico con Best Chef Awards, el @concoursmondial y @Barra_Mexico . ¡Disfruta de esta tercia de eventos en nuestra segunda edición! pic.twitter.com/8g8WqXpy4t — Yucatan Turismo (@YucatanTurismo) June 27, 2023

Tras la primer edición del Festival Sabores de Yucatán, se demostró que el destino se ha consolidado como un gran referente gastronómico, que ofrece diversidad y autenticidad culinaria, a lo largo de tres días, la capital yucateca, albergó un amplio programa de actividades, en el que los asistentes pudieron disfrutar de espacios como el Mercadito Sabores en donde se dieron cita productores locales, quienes tuvieron la oportunidad de dar a conocer productos hechos a base de ingredientes endémicos de la región, como miel, habanero, naranja agria y henequén, entre otros; así como 3 Circuitos Gastronómicos en donde los comensales disfrutaron de su “pasaporte gastronómico” que les permitió degustar platillos de 21 restaurantes emblema de Yucatán.

Yucatán es un lugar rico en diversidad de atractivos naturales, culturales y patrimoniales, más de 3 mil impresionantes cenotes y 378 km de hermosas playas de arena blanca y aguas en tonos esmeralda y turquesa, tiene una fauna amplia y variada; es la casa del flamenco rosado en México; zonas arqueológicas de relevancia mundial como Chichén Itzá y Uxmal, un mosaico cultural donde sobresale la cultura viva de los Mayas; una vasta y exquisita gastronomía, ciudades coloniales, pueblos mágicos y mucho más.