“Checo” Pérez remonta y vuelve al podio en el GP de Austria; Max Verstappen se impone

Aunque el piloto mexicano ha atravesado por semanas complejas, hoy regresó a ocupar uno de los tres primeros lugares en la carrera de la mano de Red Bull.

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de Fórmula 1, después de ofrecer una nueva exhibición en “casa” de Red Bull, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han terminado cuarto y sexto, respectivamente.

El vigente campeón del mundo, que ya reinó el sábado en la carrera al esprint de Red Bull Ring, completó un fin de semana perfecto en el que nadie pudo discutir su dominio, que le permite afianzarse en lo más alto de la general del Mundial de Pilotos.

Con su quinta victoria consecutiva y la séptima de la temporada, se convierte en el quinto piloto con más triunfos de la historia de la Fórmula 1 (42).

CHECO: "It hasn't been an easy weekend. It's been a bit of a rough patch for me, so hopefully we can keep this going for now"

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que completó una increíble remontada de la decimoquinta a la tercera plaza, se subieron también al podio, a cuyas puertas se quedó un Sainz adelantado por “Checo” a falta de únicamente nueve vueltas para la bandera a cuadros.

Una vez apagados los semáforos y sin la amenaza de la lluvia, Leclerc trató de adelantar por fuera a Verstappen, que consiguió defender su posición de privilegio. Tras un coche de seguridad preventivo para retirar piezas de fibra de carbono en la curva 1, el vigente campeón comenzó a tirar.

Poco a poco, fue incrementando la distancia sobre el grupo perseguidor, encabezado por el monegasco, al que Sainz empezó a acosar. De hecho, el madrileño pidió permiso al equipo para adelantarle. “¿Cuál es tu ritmo?”, le preguntaban por radio. “Ya lo estás viendo”, contestaba Sainz. “Nos quedamos con el plan”, le advertían de nuevo.

CHARLES: "I think Friday and today we have maximised what we have really. It's good to be back on the podium"

Mientras, Verstappen se escapaba y el alemán Nico Hulkenberg (Haas) se veía obligado a abandonar por problemas con su coche en la vuelta 13. El virtual safety car permitió a los corredores hacer parada gratis, entre ellos a Sainz, que nada más salir de garajes dio cuenta del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) para situarse de nuevo tercero en el giro 19.

En la 24, el líder entró en boxes para montar el neumático duro y se reincorporó tercero a pista. Sólo dos vueltas después superó a Sainz, y en la 34, en zona de DRS, recuperó la primera plaza al adelantar también a un Leclerc al que ya sacaba más de cinco segundo en la 38.

MAX: "Great day, I enjoyed it a lot. I'm just enjoying the moment driving the car and working with the team"

Por su parte, el español de Ferrari tuvo que cumplir una sanción de cinco segundos por superar los límites de la pista, aunque el equipo esperó hasta el último momento a la espera de aprovechar un coche de seguridad; finalmente, la realizó a 25 vueltas del final, y se situó cuarto tras pasar al británico Lando Norris (McLaren). Alonso, mientras, se mantenía en una cómoda sexta posición superado el ecuador de la carrera.

A 11 giros para la bandera a cuadros, el mexicano “Checo” Pérez (Red Bull), que arrancó decimoquinto, y Sainz iniciaron una batalla por el podio en la que el madrileño se defendió como pudo hasta que claudicó dos vueltas más tarde. Verstappen, por su parte, se permitió parar a falta de una única vuelta para hacer la vuelta rápida, completando su fin de semana perfecto. El británico Lando Norris (McLaren) y Alonso completaron el “Top 5”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press