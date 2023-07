El PAN ve 5 años de más violencia, deuda pública y corrupción con Gobierno de AMLO

El dirigente nacional señaló que quien la y los aspirantes de Morena pretender ir al mismo camino de aumentar la deuda pública, más violencia y mayor expansión del crimen organizado.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió esta mañana contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración, pues consideró que en los casi cinco años de su Gobierno ha habido más violencia, más deuda pública y más corrupción que en los gobiernos anteriores.

A través de un comunicado, Cortés Mendoza expresó que en lo que va del actual Gobierno “la deuda pública es tres veces superior a la que dejaron los gobiernos panistas y 50 por ciento más alta que en 2018″, y que se ha favorecido ” la expansión territorial, el crecimiento económico e incluso la internacionalización de los cárteles del narcotráfico”.

“Por ineptitud o complicidad, el Gobierno de López Obrador ha favorecido la expansión territorial, el crecimiento económico e incluso la internacionalización de los cárteles del narcotráfico. López Obrador ha dicho que los narcos también son pueblo. Los considera personas buenas víctimas de las circunstancias y ha pedido al Ejército que cuiden la vida de esos delincuentes”, indicó.

Han pasado casi 5 años del gobierno fallido de @lopezobrador_, 5 años de más violencia, más deuda pública y más corrupción, crear más pobres, entregar más territorio a los narcos, desmantelar más escuelas, hospitales y dejar morir a miles por falta de medicinas.#5AñosFallidos… pic.twitter.com/YXjbjqN5LO — Acción Nacional (@AccionNacional) July 2, 2023

“Sigue culpando al pasado de todos los problemas incrementados en el presente. Prometió bajar los homicidios en un 50 por ciento, pero la sangre corrió como nunca. Su sexenio es el más sangriento de la historia. Hoy ya se habla de los muertos de López Obrador”, afirmó.

Asimismo, señaló que la estrategia de seguridad de la actual administración ha registrado más de 160 mil homicidios y suma más de 100 personas desaparecidas, lo que es “la consecuencia de su fallida política de abrazos a los delincuentes y de acusarlos con sus abuelitos”.

“También hizo historia al dejar sin la posibilidad de sesionar al INAI, al desmantelar la capacidad del Estado para combatir la corrupción e impuso récord en la entrega de contratos a modo en lo oscurito. La corrupción de la nueva élite del poder fue alentada desde lo más alto de la pirámide”, agregó.

Tiene razón @lopezobrador_ en decir que su gobierno ha hecho historia. Nunca se habían registrado 160 mil homicidios dolosos y más de 100 mil desapariciones, consecuencia de su fallida política de abrazos a los delincuentes y de acusarlos con sus abuelitos.#5AñosFallidos… pic.twitter.com/QhfxXlGuVI — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 2, 2023

Además, dijo que López Obrador “aparenta estar muy contento con sus resultados y cínicamente todas sus ‘corcholatas’ prometen continuar el mismo camino. Eso significa crear más pobres, entregar más territorio a los narcos, desmantelar más escuelas y hospitales, dejar morir a más por falta de medicinas, por eso urge un cambio en el 2024”.

Ayer, López Obrador envió un mensaje fuerte y claro a la oposición: “Estamos aquí por el pueblo y sin ellos no lograrán nada”, en su evento conmemorativo de la victoria electoral presidencial de Morena.

“No es sentencia ni amenaza, pero les digo desde el Zócalo: poco lograrán si no abandonan su egoísmo, y aprenden a respetar y amar a sus semejantes, no llegarán lejos si no entienden que el dinero es efímero”, destacó el Presidente en el penúltimo año de su Gobierno y justo cuando la oposición se ha unido para elegir a un candidato en 2024 para que saque a Morena de Palacio Nacional.

El Presidente enfatizó que su movimiento sobrevive gracias al apoyo del pueblo y así seguirá siendo. “No hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites y por eso es necesario respaldarse con el pueblo. En la gente está la bondad y la lealtad verdadera, si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado contestamos: el pueblo”, destacó.

“Que que se oiga bien y lejos”, dijo, “tampoco existe hoy en México un narcoestado como lo padecimos, eso ya terminó”.