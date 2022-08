“Por favor, ayúdeme”. Periodista Ana Cabrera denuncia amenazas en conferencia de AMLO

La periodista pidió apoyo para ejercer el periodismo en condiciones de igualdad, pues reclamó que a ella le han negado incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Una pancarta con la leyenda “Por favor, ayúdeme, periodista del pueblo y para” llamó la atención esta mañana durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, la petición la hizo la periodista Ana Dora Cabrera Vázquez, directora del medio Octopus de San Luis Potosí, quien denunció que ha recibido amenazas del también periodista Omar Alejandro Niño Pérez.

“Vengo a platearle una situación, que estoy batallando, que estoy sufriendo. Hay una persona que ha estado viniendo a esta mañanera, señor, en repetidas ocasiones, a manifestar y a tratar de ponerlo en mal. La persona está distorsionando la información. Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabada mi trabajo, mi trayectoria”, dijo.

Yo vine por mi libertad de expresión. Periodista libre y sin miedo 💜🙌🏼 pic.twitter.com/48xJoYup1d — AnaDora (@AnnaDoraMx) August 2, 2022

“Yo represento al periodismo que está cercano a la gente, pero alejado de los reflectores. Un periodismo responsable y con ética. El compromiso que tenemos nosotros con la sociedad lo tenemos muy en claro y ha venido esta persona a plantearme situaciones y distorsionando la información y yo no puedo competir contra eso. Yo no estoy bajo reflectores, yo hago un periodismo hacia la gente que no es muy bien remunerado”.

La periodista indicó que quiere ejercer su trabajo en condiciones de igualdad, pues reclamó que a ella le han negado incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Me disculpo por el improperio, fue muy penoso hacerlo, pero era mayor mi desesperación, nadie merece sufrir violencia, es un tema de dignidad. Hacer periodismo en condiciones de igualdad — AnaDora (@AnnaDoraMx) August 2, 2022

Cabrera pidió que este mecanismo vele por los derechos de los periodistas en general y lamentó que el comunicador que la ha violentado no ha sido sancionado.

“En San Luis nadie lo quiere tocar porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho ‘chamaquilla que le juega a periodista’, se metió con mi sexualidad”, denunció.

El pasado 17 de julio, la periodista indicó en Twitter que coincidió con Omar Niño en enero, quien le pidió salir a cuadro durante una transmisión. Cabrera denunció que el 28 de abril, Niño Pérez le llamó “chamaquilla que le juega a periodista”.

Ene/21 Omar y yo coincidimos en #Cdmx durante cobertura de @PartidoMorenaMx me pide salir a cuadro en su transmisión y me presenta como “Ana Dora periodista de Octopus”. 28 abril Omar ejerce violencia machista, y me llama “chamaquilla que le juega a periodista” @FiscaliaSLP pic.twitter.com/DRpE7iS3Fv — AnaDora (@AnnaDoraMx) June 18, 2022

El 20 de julio, Ana Dora compartió en redes sociales que un Juez solicitó medidas a su favor. “Yo voy a trabajar sin miedo la representación jurídica @CEEAVSLP solicitó medidas a mi favor ante juez @PJESLP y el agresor ya fue notificado. Neta qué bendición retomar mi labor, mi pasión #periodismo”.

Yo voy a trabajar sin miedo 😭😭😭🙌🏼 la representación jurídica @CEEAVSLP 💜 solicitó medidas a mi favor ante juez @PJESLP y el agresor ya fue notificado 😭neta que bendición retomar mi labor, mi pasión #periodismo pic.twitter.com/LpGBjwYCrn — AnaDora (@AnnaDoraMx) July 20, 2022

Desde el año pasado, la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas se sumó a las peticiones de Ana Dora de acabar con la violencia mediática a la que ha sido sometida debido a los comentarios de Niño Pérez y del político Octavio Pedroza, del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con CIMAC, los ataques continuados le valieron señalamientos por parte de medios de comunicación, así como secuelas psicoemocionales.

🟣Pronunciamiento

Nos sumamos a las acciones de solidaridad y exigencia al cese de #ViolenciaMediática que pone en riesgo a la Directora de @MxOctopus, Ana Dora Cabrera Vázquez, en #SanLuisPotosi #MujeresPeriodistas #MujeresYMedios pic.twitter.com/wXjHeNLJxL — CIMAC.org (@prensacimac) May 5, 2021

Por su parte, López Obrador indicó que se le brindará el apoyo que necesita y que hablara con la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. “Cuando alguien de ustedes se sienta ofendido puede venir a aclararlo” Secretaria de Seguridad, expresó.