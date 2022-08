De López Portillo a AMLO: México ha vivido seis recesiones económicas en 40 años

De 1980 a 2020 se identificaron seis recesiones y cinco expansiones en la economía mexicana que ocurrieron en los sexenios de José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– México ha vivido seis recesiones y cinco expansiones en su economía en 40 años, periodo que abarca los sexenios de tres presidentes del PRI, dos del PAN y el actual de Morena, según reveló un informe del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM).

El Comité, que es un cuerpo técnico colegiado de carácter independiente que opera bajo los auspicios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y que entre sus integrantes está el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, detalla que las seis recesiones económicas ocurrieron en los sexenios de los priistas José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Ernesto Zedillo Ponce de León; así como en el de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; y en la actual administración morenista de Andrés Manuel López Obrador.

En el siguiente cuadro se presentan las fechas de los puntos de giro (picos y valles) que dan lugar a las recesiones y a las expansiones de la economía nacional.

De acuerdo con la información sobre los puntos de giro de los ciclos de la economía mexicana del periodo de 1980 a 2020, la primera recesión que ocurrió en México en ese periodo fue en diciembre de 1981 durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982).

Esa recesión duró 19 meses y finalizó en 1983, año en el que también hubo una expansión en la economía mexicana que duró 27 meses.

La segunda recesión registrada en ese periodo analizado fue en octubre de 1985, con el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y duró 15 meses. Casi al final de su mandato la economía mexicana tuvo un periodo de expansión que abarcó de 1987 a 1994.

La tercera recesión fue en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Inició en diciembre de 1994 y concluyó en mayo de 2005, según el informe del CFCEM.

La cuarta recesión inició en octubre de 2000 y finalizó en enero de 2002, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006).

La quinta recesión que se vivió en México fue con Felipe Calderón (2006-2012). Inició en julio de 2008 y concluyó en mayo de 2009. En total fueron 11 meses de duración y ocurrió en un contexto de una crisis mundial que tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos.

Finalmente en el actual sexenio del Presidente López Obrador se registró una recesión que inició en junio de 2019 y finalizó en mayo de 2020 en un contexto de crisis internacional debido a la pandemia por COVID-19.

Luis Foncerrada Pascal, vocero del CFCEM, destacó en conferencia de prensa al presentar el informe que la economía mexicana se encuentra en expansión desde hace dos años y hasta el momento no tienen pronósticos de una posible recesión en los siguientes meses.

El Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México está integrado por Gabriel Casillas Olvera, doctor por la Texas A&M University, especialista en econometría, teoría monetaria y análisis macroeconómico; María de Lourdes Dieck Assad, doctora por la University of Texas in Austin, especialista en econometría, planeación y desarrollo económico, Graciela Gonzalez Farías, doctora por la North Carolina State University, especialista en Análisis Multivariado, Series de Tiempo y Estadística Espacial, SNI III.

También lo integran Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México; Gerardo Leyva Parra, doctor por la Cornell University, y Pablo Mejía Reyes, doctor por la University of Manchester.

El CFCEM no se pronuncia sobre temas de política económica ni sobre asuntos de coyuntura económica, por lo que en su análisis solo se presentaron las fechas importantes de los puntos de giro (picos y valle) que dan lugar a las recesiones y a las expansiones de la economía. En el periodo de 1980 a 2020 se identificaron seis recesiones y cinco expansiones, dando lugar a cinco ciclos completos y uno incompleto.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos