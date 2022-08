EU sanciona a la supuesta amante de Putin, Alina Kabaeva, y a otra docena de personas

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones contra Moscú en respuesta a la guerra en Ucrania que incluyen a más de 30 entidades y a 13 individuos, incluidas personas del círculo más estrecho del Kremlin, como la exgimnasta Alina Kabaeva, a quien muchos señalan como amante del Presidente ruso, Vladimir Putin.

Las nuevas sanciones se han ampliado a Andrei Guryev, fundador y exvicepresidente de PhosAgro, empresa química líder en Rusia. El yate con bandera de Islas Caimán del empresario, el ‘Alfa Nero’ — valorado en 120 millones de dólares– figura en la nueva lista como propiedad bloqueada. Guryev ya ha sido sancionado por Reino Unido.

Entre otros nombres, también se encuentra Viktor Rashnikov, accionista mayoritario de uno de los mayores productores de acero del mundo, MMK, así como dos subsidiarias. Este empresario ya ha sido sancionado anteriormente por Australia, Canadá, la UE, Suiza y Reino Unido.

Asimismo, de la élite más cercana a Putin, está Alina Kabaeva, campeona olímpica en Atenas 2004 y la actual jefa del Grupo Nacional de Medios; así como Natalia Valerievna Popova, primera directora adjunta del Instituto de Desarrollo No Estatal Innopraktika, empresa tecnológica con sede en Rusia.

La Administración Biden ha precisado que las sanciones se extienden a la institución financiera Joint Stock Company Promising Industrial and Infrastructure Technologies “por tratar de eludir las sanciones anteriores impuestas al Fondo Ruso de Inversión Directa”.

El Departamento de Estado ha precisado que Washington ha añadido a esa lista a oligarcas rusos como el magnate Dimitri Aleksandrovich Pumpianskii, expresidente de OAO TMK, fabricante mundial ruso de tubos de acero; Andrei Igorevich Melnichenko, presidente de la Comisión de Minería de la Mesa del Consejo de Administración la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, y al empresario Alexander Anatolevich Ponomarenko.

Together, @USTreasury and @StateDept continue to impose severe costs on those who support Russia’s war. Today’s actions will tighten the global vise on Putin’s revenue and the Kremlin-connected elite complicit in the loss of countless innocent lives. https://t.co/nP4Y3mHXds

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) August 2, 2022