¿Qué se juega en el conflicto Beijing-Washington, y por qué Pelosi prendió la mecha?

Por Ellen Knickmeyer

WASHINGTON (AP) — Cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó el martes a Taiwán en un jet de pasajeros de la Fuerza Aérea, se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango que visita la isla en los últimos 25 años. China anunció la realización de maniobras militares en represalia, mientras funcionarios taiwaneses le daban la bienvenida y ella se dirigía a su hotel.

La razón por la que la visita de la legisladora elevó las tensiones entre China y Estados Unidos es que Beijing reclama Taiwán como parte de su territorio, y considera que las visitas de funcionarios extranjeros constituyen un reconocimiento a la soberanía de la isla autónoma.

El Presidente Joe Biden ha intentado tranquilizar la inconformidad de Beijing insistiendo en que no hay cambio alguno en la postura de Estados Unidos sobre la “política de una sola China”, que reconoce a Beijing pero permite tener relaciones informales y de defensa con Taipei.

Pelosi describe su visita mediática como parte de la obligación de Estados Unidos de apoyar a las democracias frente a los países autocráticos.

A continuación un vistazo a las cuestiones en juego:

¿POR QUÉ VIAJÓ PELOSI A TAIWÁN?

Durante décadas, Pelosi ha efectuado viajes para mostrar apoyo a movimientos democráticos. Estos incluyen una visita en 1991 a la Plaza Tiananmen, donde ella y otros legisladores desplegaron una pequeña pancarta en apoyo a la democracia ante agentes de seguridad chinos que intentaban impedirlo. Las fuerzas chinas habían aplastado un movimiento democrático local en el mismo lugar dos años antes.

La legisladora describe su viaje a Taiwán como parte de una misión más amplia en momentos en que “el mundo enfrenta una elección entre la autocracia y la democracia”. En la primavera boreal, encabezó una delegación legislativa que visitó Kiev, la capital de Ucrania.

La legisladora mencionó el compromiso de Estados Unidos con un Taiwán democrático según una ley de 1979.

“Es fundamental que Estados Unidos y nuestros aliados dejen claro que jamás cedemos ante autócratas”, escribió.

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.

Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022