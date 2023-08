VIDEOS: Angélica fue robada y vendida hace 46 años; hoy busca a su familia biológica

La mujer agradeció que su caso se haya viralizado y dijo estar en shock por todas las historias similares a la suya que le han compartido.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Angélica Márquez, una mujer de 46 años, compartió en sus redes sociales que busca a su familia biológica, luego de décadas, tras enterarse de que fue víctima de robo y posiblemente de que la vendieron cuando era niña.

A través de Facebook y TikTok, la mujer de 46 años dio su testimonio de que luego de investigar sobre su vida, se dio cuenta de que la historia que le contaron sobre su adopción no era cierta, por lo que ahora busca a su familia biológica.

Angélica señaló que aunque siempre supo que fue adoptada, no sabía hasta hace poco que habría sido sustraída de su familia biológica.

“Nací en 1977, aparentemente en febrero en la Ciudad de México. Soy hija adoptada. Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania, y que me dio en una adopción ilegal por la razón de que no podía regresar a su país con una criatura en sus brazos ni embarazada”, dijo.

“Ahora que he realizado investigaciones en mi vida descubro que mi madre no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció a esta familia, mi familia adoptiva, él junto con otro señor me robaron de una casa en la que se metieron a robar. Estaba yo ahí y me robaron”, explicó.

Asimismo, contó que una persona cercana a su familia adoptiva le dijo que su adopción provino de un robo supuestamente en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

“Esta es una versión que tengo por una persona cercana a mi familia adoptiva. Ella se entera años después de esto, ella se entera de que estos dos hombres se metieron a robar y pues me llevaron con ellos. Esto sucedió al parecer en la colonia Roma”, señaló.

“La persona que me regala con mi familia adoptiva, me cuentan que me tenía en condiciones terribles, deplorables, y esta persona que fungió como intermediaria le cuenta a mi mamá adoptiva -que no podía tener hijos y quería más hijos-, y tomó la oportunidad sin saber el contexto de todo lo que estaba pasando”, agregó.

Por tal motivo, Angélica compartió su historia, para que pudiera reencontrarse con su familia biológica después de tantos años. Por ello, pidió que se compartiera el video.

“Acudo a ustedes para que me ayuden a hacer viral esta historia, y si a alguien le suena, y si a alguien le robaron una niña, pues que se contacten conmigo. Es mi derecho saber la verdad de lo que ha pasado. Si fui una niña robada, seguramente hubo gente que me estuvo buscando o sigue buscándome”, aseguró.

Luego de unos días de la publicación del video, Angélica agradeció el apoyo de las personas por redes sociales y de los medios de comunicación que le han dado cobertura a su caso, y dijo sentirse en shock por la cantidad de historias similares que le llegaron en sus redes.

“He leído todos los testimonios, he visto muchas víctimas, he leído muchas historias similares a la mía. […] Yo sigo en shock. Para mí ha sido muy impresionante enterarme que fui sustraída y vendida, y cada vez que leo sus historias, también me impactan, pero estoy en shock“, confesó.