Xóchitl ofrece retomar las “experiencias exitosas de Calderón” en seguridad pública

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Al criticar la estrategia de seguridad implementada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que está trabajando en un plan que retomaría algunas “experiencias exitosas” del sexenio el exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa.

En su visita en Guanajuato, la Senadora panista defendió a la Policía Federal, de la que se formaron cuadros en la administración de Calderón pero que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “destruyó” por completo.

“Y lo nuevo no acaba de cuajar”, agregó al comparar los cuerpos de seguridad que se formaron cuando Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, estaba al frente de la Policía Federal.

“Antes al menos la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías, hoy la Guardia Nacional no existe”, sostuvo.

La fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” tiene ensangrentado a #Guanajuato .

Desde León, Gálvez compartió que ha visitado las ciudades más peligrosas de la entidad y del país, que son Cajeme, Obregón Tijuana y su próxima será en Celaya, por recomendaciones de expertos en materia de seguridad y conforme a la estrategia de Calderón.

“Estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar, escuchando, al menos para este proceso interno, ahora imagínate para algo más… Me parece que hay experiencias exitosas en el Gobierno de Calderón que podríamos retomar”.

Al ser cuestionada sobre la ola de violencia en Guanajuato, la canditata de la alianza opositora reclamó al Gobierno federal su falta de apoyo, aunque reconoció que hubo posibles errores del Gobernador del Partido Acción Nacional, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Si el Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) de alguna manera no está haciendo un buen trabajo, pues para eso está la Guardia Nacional para entrar al quite, pero pareciera que tampoco quieren entrar al quite la Guardia Nacional”.