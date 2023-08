La FGR extradita a EU a Édgar Herrera, líder de CJNG en Tijuana cercano a “El Mencho”

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha extraditado a Estados Unidos a Edgar Herrera Pardo, alias “El Caimán” y “El Cabo 8”, miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho“.

La FGR detalló en un comunicado que Edgar Herrera es identificado como uno de los líderes de una organización criminal de tráfico de drogas, en la que fue responsable de la importación de grandes cantidades de sustancias como metanfetamina y heroína hacia los Estados Unidos.

El integrante del CJNG es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La entrega del sujeto fue realizada esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Toluca a agentes estadounidenses designados para su traslado final.

La semana pasada, la DEA reveló que el CJNG, junto con el Cártel de Sinaloa, cuenta con alrededor de 45 mil elementos en más de 100 países.

De acuerdo con la información obtenida a través del trabajo de inteligencia, el Cártel de Sinaloa, presuntamente liderada en la actualidad por Ismael “El Mayo” Zambada, tiene acceso a 26 mil elementos; mientras que el CJNG tiene 18 mil 800 a su disposición.

NEW—

•The DEA estimates that the Sinaloa Cartel has more than 26,000 members, associates, facilitators & brokers around the world while the New Generation Jalisco Cartel (CJNG) has more than 18,000

•The DEA chief said today her agency is mapping both cartels around the world pic.twitter.com/0KsBiRSbxB

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) July 27, 2023