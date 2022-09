Las vocales, una comedia que invita a la reflexión sobre la maternidad en Vix+

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Las actrices Gabriela de la Garza y Ana González Bello se “confrontan” en la nueva cinta original de la plataforma Vix+, Las vocales, que a través de la comedia reflexiona sobre la maternidad y sobre la sororidad.

El filme, dirigido por Silvia Tort, tiene como protagonistas a dos madres: Claudia (Ana González Bello) una madre soltera que tras varios esfuerzos logra ingresar a su hijo a una de las mejores y exclusivas escuelas del país, y Roberta (Gabriela de la Garza), la vocal principal del colegio, que busca siempre la perfección y trata de controlar cualquier situación a su favor.

Los roces entre ambas se detonan desde que se cruzan por primera vez, pues Claudia es más despreocupada y honesta, y hasta llegar al colegio se da cuenta a todo lo que debe enfrentarse, como convivir con personas de un estrato más alto y a las responsabilidades que demanda Roberta, que como vocal exige a todas las mamás estar las 24 horas pendientes de las actividades de la escuela.

“Fue muy padre filmar la película. Yo no soy mamá, fue una oportunidad de ahondar con mis amigas que sí son mamás en lo que sienten. Yo tengo mis amigas de toda la vida y hemos estado la una al lado de la otra durante sus embarazos, durante sus matrimonios, entonces la maternidad la he vivido a través de sus vidas y también tengo una relación bien bonita con mi mamá. Fue muy padre poder decir ‘Ok., ahora me toca a mí poder personificar el mundo de las mamás’. Me encantó escuchar sus historias de embarazos, de niños chiquitos y fue grandioso poder ser parte de este mundo que de otra manera, en la vida real, como no quiero tener hijos, pues nunca voy a ser parte así. Entonces fue muy bonito”, destaca la actriz Ana González en entrevista con SinEmbargo.