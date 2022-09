VIDEO: Policía de Ohio mata con disparo a joven afroamericano desarmado en su cama

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Un agente de la policía en Colombus, Ohio, disparó en contra de Donovan Lewis, joven afodescendiente de 20 años, mientras se encontraba acostado en su cama la madrugada del pasado 1 de septiembre.

La policía de Columbus, Ohio, publicó un video que muestra a un agente disparando fatalmente al joven desarmado en su cama.

Yesterday on 8/30/21 Columbus Ohio police fatally shot Donovan Lewis. Who is only 20 years old, during a search warrant. He was fatally shot while holding a Vape Pen that police said was a gun. pic.twitter.com/DUQYSecKXx

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el oficial se llama Ricky Anderson y es un funcionario de la unidad canina que lleva 30 años en el cuerpo policial. Alegó que tiró porque Lewis levantó la mano y que parecía tener algo en ella. Al lado de la cama de la víctima, un cartucho de vapeo fue luego encontrado.

En el video se muestra que el agente de la policía abre la puerta del dormitorio, sin haber llamado previamente, y disparar un segundo después contra Lewis quien murió por ese tiro.

We are committed to full transparency and sharing as much information as possible as quickly as possible regarding the tragic death of Donovan Lewis. That is why we released the body-worn camera footage and details of the arrest warrant within roughly 12 hours of the incident.1/2

