Gobierno de Arizona construyó muro fronteriza contra su deseo, asegura tribu Cocopah

Por Elliot Spagat

SAN DIEGO, 2 de agosto (AP).— La tribu Cocopah denunció el viernes que el Gobierno del estado de Arizona actuó en contra de sus deseos al apilar contenedores de carga en sus tierras para luego formar un muro que impidiera el cruce de migrantes en la frontera con México.

Según los descendientes de una de las tribus originales que habitaban el suelo que ahora es Estados Unidos, se determinó que el estado colocó 42 contenedores en doble apilamiento en sus tierras cerca de Yuma, aseguró Michael Fila, un funcionario local de manejo de emergencias.

La tribu escribió a los funcionarios estatales el martes para informarles sobre sus hallazgos y preocupaciones. Fila dijo que los contenedores bloquean la mitad de una carretera de dos carriles, cerrando una “ruta de evacuación vital”.

Los contenedores plantean otras preocupaciones de seguridad, incluso si se caen, escribió Fila. Dos contenedores se volcaron el mes pasado durante la construcción, por razones que no están claras.

La tribu dijo a los funcionarios estatales durante una reunión el 17 de agosto que no quería las barreras y que está esperando una respuesta a sus hallazgos, afirmó Jonathan Athens, un portavoz de Cocopah. “Habíamos dejado en claro antes que no queríamos los contenedores en nuestras tierras”, precisó.

Los hallazgos de la tribu son un revés potencial para el Gobernador Doug Ducey, quien dijo la semana pasada que las barreras eran “un gran paso adelante para asegurar nuestra frontera”. A pesar de sus afirmaciones, las barreras hasta ahora no han logrado hacer mella significativa en los cruces ilegales en una zona donde cientos de personas ingresan a Estados Unidos diariamente.

El portavoz del Gobernador republicano, C.J. Karamargin, dijo el viernes que estaba al tanto de la carta de la tribu, pero que no tenía comentarios por el momento.

El estado instaló el mes pasado 130 contenedores de doble apilamiento en la zona de Yuma, en un intento por cerrar las brechas en el muro construido durante la presidencia de Donald Trump y que quedaron cuando dejó el cargo el año pasado. El Gobierno del Presidente Joe Biden dijo en julio que taparía las brechas, pero Ducey dijo que no podía esperar y contrató a la firma AshBritt Inc. para instalar los contenedores en cinco áreas.

Ducey worried about his job now? We can't wait any longer!': Arizona Governor Doug Ducey starts building $6m makeshift border wall using barb-wire topped shipping containers that will be completed by NEXT WEEK https://t.co/vN4LeyDIGD pic.twitter.com/bOcnRqbycl

— Enrico Farabollini (@EnricoFaraboll1) August 30, 2022