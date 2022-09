Serena Williams pierde en tercera ronda del US Open y pone fin a histórica carrera

Por Howard Fendrich

NUEVA YORK, 2 de septiembre (AP).— Serena Williams disputó su último partido en esta edición del Abierto de Estados Unidos… y tal vez en su carrera.

La máxima estrella del tenis femenino en décadas y probablemente en la historia cayó el viernes en la tercera ronda, por 7-5, 6-7 (4), 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic, ante un público que fue del entusiasmo a las lágrimas en el estadio Arthur Ashe.

Williams no estuvo dispuesta a irse tan fácilmente. Se libró de cinco match points para prolongar el duelo de más de tres horas, mientras algunos espectadores se ponían de pie para captar la gesta con las cámaras de sus teléfonos celulares.

Nadie, salvo Tomljanovic, quería que esto terminara así.

Pero concluyó, en la sexta oportunidad de la australiana, cuando Williams envió un tiro a la red.

Williams cumplirá 41 años este mes y dijo recientemente al mundo que está lista para “evolucionar” fuera de las pistas. Expresó sin embargo que no le gustaba la palabra “retiro”.

Y aunque volvió a las ambigüedades cuando habló de si ésta era su última aparición en Flushing Meadows, muchos suponen que lo fue.

Así lo pareció también el viernes por la noche. Williams lloró en cuanto quedó eliminada.

Cuando se le preguntó si podría reconsiderar su decisión, respondió: “No lo creo, pero una nunca sabe”.

En caso de que ésta haya sido su última actuación, sirvió para emocionar a sus más fervientes admiradores, con un esfuerzo digno de sus mejores días en este torneo sobre canchas duras, donde ganó seis de sus 23 campeonatos individuales de Grand Slam.

El primero llegó en 1999, precisamente en Nueva York. Williams tenía sólo 17 años entonces.

Al final, no pudo ante Tomljanovic, de 29 años y 46 del ranking.

Serena bids farewell to tennis at the #USOpen

Read more ➡️ https://t.co/Dt4GkuT7cf pic.twitter.com/bWcWIDXC7L

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022