Aterciopelados festeja 28 años de “El Dorado” con colaboración con Rubén Albarrán

Producido por Federico López, “El Dorado” se publicó en 1995, llamando la atención de propios y extraños por la fusión de géneros que presentaron Andrea y Héctor en uno de los álbumes que ha sido considerado, por muchos, como uno de los más importantes de la historia del rock en América Latina.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- “Mujer gala eres una bruja mala, eres una chica banda, eres una disipada, pero yo no lo veo, pero yo no me lo creo”. Ese, sin duda, es uno de los versos más exitosos del rock alternativo que se llegaron a escuchar en la década de los 90 no sólo en Colombia sino en toda América Latina. Se trata de “Mujer Gala”, perteneciente a “El Dorado”, el segundo álbum de estudio de Aterciopelados, que cumple 28 años de su lanzamiento.

Como parte de los festejos de “El Dorado”, la agrupación liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, ofreció un magno concierto en el Palacio de los Deportes de Bogotá que, además, se grabó en vivo.

El primer lanzamiento de “El Dorado En Vivo” es precisamente “Mujer Gala”, tema en el que la agrupación tomó la decisión de invitar a su colega y amigo mexicano, Rubén Albarrán, con quien ya han tenido oportunidad de trabajar en un sinfín de ocasiones.

En entrevista para SinEmbargo, Andrea Echeverri compartió que para esta colaboración pensaron en muchas opciones de invitados, sin embargo se decidieron por Albarrán puesto que “Re”, el emblemático álbum de Café Tacvba publicado en 1994, estuvo resonando durante la grabación de “El Dorado”.

“Al final escogimos a Rubén Albarrán y a Carlos Vives porque son como de la misma época, somos noventeros, y luego cuando nosotros grabamos el disco ‘El Dorado’ escuchamos mucho el disco ‘Re’. A través del tiempo, hemos estado con Rubén en muchas cosas, yo, por ejemplo, estuve cantando ‘Ingrato’ con Café Tacvba, también hicimos ‘Volver a Sonreír’, estuve con él en la gira ‘Gracias Totales’ de Soda Stereo, y nos parecía que él tenía ese espíritu punkero que venía perfecto para la canción”.

“Rubén se parece, sobre todo, más a Héctor que a mí porque los dos como que eran punkeros y después se volvieron mucho más espirituales de alguna manera y están muy involucrados en luchas ambientales y ancestrales. Yo digamos que no es que sea ajena al asunto, pero yo voy más por el lado feminista, más por el lado antibélico, pero al final todos somos activistas y tenemos esa intención de que la música de alguna manera trate de cambiar las cosas que están mal en nuestra sociedad”, añadió sobre las coincidencias que guardan entre sí.

Además de “Mujer Gala”, “Florecita Rockera”, “Bolero Falaz”, el sencillo primeramente censurado por su “lenguaje obsceno” que en 2014 fue considerado por Rolling Stone como la mejor canción colombiana, “La Estaca”, “Candela”, “No Futuro” y “Colombia Conexión”, son sólo algunos de los éxitos que destacaron de “El Dorado”.

Al ser un material que dejó precedentes en el rock alternativo, tanto en Colombia como en América Latina, se le cuestionó a Héctor Buitrago sobre el significado que tiene éste a nivel personal.

“‘El Dorado’ es un álbum muy importante para nosotros porque cuando recién lanzamos nuestro primer álbum lo hicimos de una manera muy espontánea, muy precaria, y para el segundo ya nos dieron presupuesto, pudimos ir a grabar al mejor estudio de Bogotá, contamos con ayuda de un productor, que fue Federico López, y bueno, eso fue como entrar a un sueño de poder estar grabando, tocar un disco, sonar en la radio”.

Y abundó, “nos sorprendió muchísimo que canciones como ‘Bolero Falaz’ y ‘Florecita Rockera’ se volvieran exitosos en Latinoamérica, y de ahí para adelante ya todo lo que nos ha dado la música, todo el recorrido que hemos podido hacer, los conciertos, las giras, los viajes, compartir con grandes músicos, las distinciones y bueno, hoy poder mirar hacia atrás y agradecer a ese disco”.

Además de compartir que “Re”, de Café Tacvba, marcó la grabación de “El Dorado”, ambos músicos recordaron algunas anécdotas que marcaron este proceso como, por ejemplo, la vez en que el productor, Federico López, invitó a la sala de grabación al personal del estudio para que escucharan las canciones y le dijeran si entendían las letras.

O, aquella ocasión en la que en las oficinas de la discográfica BMG sonó a todo volumen “El Dorado” mientras celebraban con aguardiente el éxito que estaba teniendo el disco.

Sin lugar a dudas “El Dorado” marcó un antes y un después para Aterciopelados, en una época donde el mundo era totalmente diferente al que se vive hoy en día, donde todo es digital y los músicos ya no sólo se hacen cargo de hacer música sino también de otras cuestiones como el management, por poner un ejemplo.

“Hay mucho cambio, la manera de relacionarnos con las canciones es diferente, ya no tenemos el objeto físico ni los álbumes sino que son más las canciones, los playlist de una manera digital por el teléfono, y nosotros estamos ahí, creo que es chévere resaltar que hay que adaptarse”, concluyó Buitrago.

“El Dorado En Vivo” estará disponible en plataformas de streaming el próximo 24 de febrero.

